Rrezik nga ortekët e dëborës/ Pezullohet qarkullimi në aksin Qafë Thore – Theth

Bllokohet aksi Qafë Thore – Theth për shkak të rrezikut nga ortekët
Është pezulluar plotësisht qarkullimi i automjeteve në segmentin rrugor Qafë Thore – Theth për shkak të rrezikut të lartë nga ortekët e dëborës, si pasojë e kushteve të përkeqësuara atmosferike.
Sipas njoftimit zyrtar, vendimi është marrë pas analizës së riskut dhe komunikimit me inxhinierët e firmës kontraktore për mirëmbajtjen e rrugës, si dhe me Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Autoritetet bëjnë me dije se, për shkak të rrezikshmërisë së lartë, nuk do të lejohet qarkullimi i asnjë automjeti, përfshirë edhe mjetet borëpastruese. Segmenti do të qëndrojë i mbyllur deri në një njoftim të dytë.
Drejtuesve të mjeteve u bëhet thirrje të respektojnë sinjalistikën rrugore, të shmangin këtë aks dhe të ndjekin përditësimet zyrtare.
Shërbimet policore apelojnë që për çdo nevojë apo emergjencë të telefonohet në numrin 112.
