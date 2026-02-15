Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bordi i Paqes, Shqipëria nuk do paguajë asnjë qindarkë, thotë Rama
Transmetuar më 15-02-2026, 09:55

Ftesa e Presidentit të Shteteve të Bashkuara për themelimin zyrtar të Bordit të Paqes, është pa detyrime financiare, tha sot Edi Rama në një podcast.

Ai njoftoi se këtë javë i ka ardhur ftesa nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara për të vizituar Uashingtonin në ditët në vijim, "për atë që e kam paralajmëruar, kur ajo tufa e bombave artizanale, plaste dhe kërciste edhe në sallën e Kuvendit, me gjithfarëlloj pretendimesh që sot i nxjerrin përsëri qesharakë, duke thënë se unë nuk shkoj dot, se mua s’më kanë ftuar,se,se,se…

Dhe faktikisht, siç e paralajmërova, do të jem në Uashington për themelimin zyrtar të Bordit të Paqes dhe për fillimin e aktivitetit të atij bordi, ku Shqipëria ka privilegjin të jetë shtet themelues", tha Rama.

Këtu ai siguroi: "Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për t’u anëtarësuar apo për të qëndruar si anëtare e përhershme, por kontribuon me dinjitetin dhe me atë që e ka bërë të respektohet ndërkombëtarisht dhe të ftohet, deri në këtë nivel kaq të lartë të diskutimit mbi të ardhmen e paqes". /noa.al

