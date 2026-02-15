Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Marina franceze sekuestron 2,4 ton kokainë në Paqësor
Transmetuar më 15-02-2026, 08:39

FRANCA- Marina franceze ka sekuestruar 2,4 ton kokainë në bordin e anijeve në Polinezi gjatë një operacioni të koordinuar me SHBA-në.

Konfiskimi i rreth 100 pakove kokainë, i cili ndodhi të enjten në det të hapur me mbështetjen e një avioni ushtarak, rriti në gati 12 tonë sasinë e drogës që ka rënë në duart e autoriteteve në ujërat polineziane brenda një muaji.

Mediat shkruajnë se lënda norkotike nuk ishte e destinuar për në Francë. Trafikantët i transportonin ato nga vendet ku prodhohen, në Amerikën Latine dhe në vendet ku konsumohen. Në vitin 2025, Marina Franceze sekuestroi 87.6 ton drogë ndërkombëtarisht duke përfshirë 58 ton kokainë. Këto ishin shifra rekord për autoritetet franceze dhe ato europiane.

