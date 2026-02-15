Big Brother VIP, iku Baby G

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 15-02-2026, 03:25
Baby G është banorja e eliminuar nga televotimi i kësaj të shtune.
Në një nominim me Inën, Gretën, Mirin dhe Rogertin, ajo ishte më pak e votuara duke humbur kështu përfundimisht mundësinë për të fituar Çmimin e Madh.
Në studio, ajo hapi biletën e saj të fatit, e cila ishte nuk e riktheu në shtëpi.
