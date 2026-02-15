Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Big Brother VIP, iku Baby G
Transmetuar më 15-02-2026, 03:25

Baby G është banorja e eliminuar nga televotimi i kësaj të shtune.

Në një nominim me Inën, Gretën, Mirin dhe Rogertin, ajo ishte më pak e votuara duke humbur kështu përfundimisht mundësinë për të fituar Çmimin e Madh.

Në studio, ajo hapi biletën e saj të fatit, e cila ishte nuk e riktheu në shtëpi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...