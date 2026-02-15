Spalletti s’i mban nervat, trajneri i Juves përplaset me arbitrin Federico La Penna në korridoret e ‘Meazzas’

Tensione të mëdha në korridoret e stadiumit ‘Giuseppe Meazza’ pas ndeshjes Inter 3-2 Juventus.
Trajneri i miqve, Luciano Spalletti dhe gjithë drejtuesit bardhezinj kanë debatuar ashpër para hyrjes në tunel me arbitrin Federico La Penna për atë karton të dytë të verdhë ndaj Kalulu që ndryshoi rrjedhën e Derbit të Italisë.
Derbi i Italisë numër 242 foli për Interin, me zikaltërit që në ‘Giuseppe Meazza’ fituan 3-2 kundër Juventusit për raundin e 25-të në Serie A. Mbrëmja e të shtunës ishte shumë emocionuese në ‘La Scalan’ e futbollit Italian, teksa përballja i pati të gjitha.
Ishte Interi që kaloi i pari në epërsi pas autogolit të Andrea Cambiasos në minutën e 17-të. Lojtari i Juves korrigjoi gabimin dhe barazoi rezultatin në minutën e 26-të.
Minuta e 32 solli kartonin e parë të verdhë për Piere Kalulu, mbrojtësin e Juves. Vetëm dhjetë minuta më vonë, sërish Kalulu u ndëshkua me një tjetër karton të verdhë për një faull të dyshimtë, me Juventusin që ‘u derdh’ drejt arbitrit La Penna duke protestuar.
‘Zonja e Vjetër’ është ndjerë e vjedhur në këtë rast, teksa mediet italiane tregojnë se kontakti për një faull nuk ekzistonte dhe aq më tepër nuk qëndron kartoni i dytë i verdhë që solli të kuqin dhe përjashtimin e mbrojtësit bardhezi nga fusha.
Në pjesën e dytë Interi dhe Juvja patën shumë raste, por Di Gregorio dhe Sommer në portë ishin në lartësinë e detyrës. Minuta e 76-të solli golin e dytë për Interin me Piu Esposito, por shtatë minuta më pas Manuel Locatelli barazoi rezultatin në 2-2.
Fundi i ndeshjes ishte dramatik dhe për këtë u kujdes Interi që shënoi golin e tretë dhe të fitores me Zielinskin. E majta e polakut gjeti fundin e rrjetës dhe i dha suksesin e plotë zikaltërve.
Interi me 61 pikë mbetet në krye të Serie A, ndërsa Juvja me 46 pikë spostohet në vendin e pestë.
Në gjithë historinë mes tyre, Interi dhe Juvja janë përballur 242 herë, teksa 111 fitore kanë folur për Juventusin, 71 fitore për Interin dhe 60 duele janë mbyllur në barazim.
