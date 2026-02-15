Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shqipëria më 15 shkurt, si ndryshon moti në ditën e fundit të kësaj jave dhe çfarë pritet nga e hëna
Transmetuar më 15-02-2026, 01:15

Sipas të dhënave nga MeteoAlb, e diela e 15 shkurtit 2026 sjell një ndryshim të dukshëm në intensitetin e reshjeve në të gjithë territorin shqiptar.

Pas dy ditësh me reshje të vazhdueshme por jo të dendura apo intensive, kjo e diel shënon një aktivizim të sistemit të lagësht atmosferik, me rrebeshe të lokalizuara në disa zona.

🟩 Zonat malore

– Tendenca: reshje të pakta, të shpërndara.

– Analizë: zonat e larta mbeten nën ndikimin e një fronti të dobët, me reshje të lehta shiu dhe bore, pa intensitet të lartë.

– Rreziku: minimal për rrëshqitje, por temperaturat e ulëta mund të krijojnë ngrica në mëngjes dhe mbrëmje.

🟨 Zonat e ulëta

– Tendenca: rrebeshe shiu, kryesisht në orët e pasdites.

– Analizë: pas një periudhe të thatë, reshjet rikthehen me intensitet mesatar. Kjo mund të ndikojë në tokat bujqësore, veçanërisht në zonat e Fierit, Elbasanit dhe Korçës.

– Rreziku: përmbytje të lokalizuara në zona me kanalizime të dobëta.

🟦 Bregdeti

– Tendenca: rrebeshe shiu të shpeshta.

– Analizë: zonat bregdetare si Durrësi, Vlora dhe Saranda përjetojnë reshje më të dendura, të shoqëruara me erëra mesatare.

– Rreziku: lagështia e lartë dhe reshjet e shpejta mund të krijojnë probleme në qarkullimin urban dhe rrugët rurale.

⏳ Perspektiva 5-ditore

– 13–14 shkurt: reshje të pakta në të gjitha zonat.

– 15 shkurt: intensifikim i reshjeve në zonat e ulëta dhe bregdetare.

– 16–17 shkurt: rikthim i rrebesheve në të gjitha zonat, me tendencë stabilizimi në fundjavë.

🔍 Vlerësim i përgjithshëm

Ky ndryshim i motit më 15 shkurt është pjesë e një cikli të zakonshëm dimëror, por me intensitet të përqendruar në zona të caktuara. Ndërsa zonat malore mbeten relativisht të qeta, bregdeti dhe ultësirat përballen me reshje më të forta, duke kërkuar kujdes në infrastrukturë dhe bujqësi.

