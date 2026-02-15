Këmbimi valutor dhe një analizë për javën që po mbyllet

📊 Analizë e kursit të këmbimit valutor – 15 Shkurt 2026
Të dhënat e fundit tregojnë një lëvizje të moderuar në tregun valutor vendas, me forcim të lehtë të dollarit amerikan dhe dobësim të euros, ndërsa metalet e çmuara kanë shënuar rënie të ndjeshme.
Tregu valutor edhe këtë prag jave të re paraqitet me luhatje të cilat kanë forcuar paradoksalisht lekun duke dobësuar ndjeshëm euron. Për ekspertët kjo situatë duket pa sens logjik, për shkak se në Shqipëri nuk ka thuajse fare kompani prodhimi në kufijtë e korporatave dhe për më tepër jemi vend ndjeshëm importues ndaj zhvlerësimi i euros përballë këtij fakti duket i paqartë.
Edhe këtë javë që po mbyllet, euro dhe disa monedha të tjera europiane kanë pësuar dobësim të vazhdueshëm. Metalet e çmuara janë në rënie të ndjeshme, duke reflektuar ndryshime në tregjet ndërkombëtare.
💵 Dollari Amerikan (USD)
Dollari amerikan ka shënuar rritje të lehtë, duke arritur në 81.32 lekë (+0.14).
Në tregun e këmbimit:
Blerje (Bid): 80.90 lekë
Shitje (Ask): 81.73 lekë
Forcimi i USD sinjalizon një kërkesë të qëndrueshme për monedhën amerikane dhe një pozicion relativisht të fortë ndaj lekut.
💶 Euro (EUR)
Euro ka pësuar një rënie të re, duke zbritur në 96.41 lekë (-0.04).
Në treg:
Blerje: 96.12 lekë
Shitje: 96.71 lekë
Dobësimi i lehtë i euros mund të lidhet me zhvillime në tregjet ndërkombëtare ose balancën e kërkesë-ofertës në tregun vendas.
💷 Poundi Britanik (GBP)
Poundi është rritur lehtë në 110.77 lekë (+0.02), duke ruajtur stabilitet relativ ndaj lekut.
🇨🇭 Franga Zvicerane (CHF)
Franga ka rënë në 105.64 lekë (-0.12), duke ndjekur trendin e dobësimit të disa monedhave europiane.
💴 Jeni Japonez (JPY – 100 njësi)
Ka pësuar rënie në 52.97 lekë (-0.10), duke reflektuar presion të lehtë në tregjet aziatike.
🇦🇺 🇨🇦 Dollarët Australian dhe Kanadez
Të dyja monedhat kanë pësuar rënie:
AUD: 57.47 lekë (-0.39)
CAD: 59.74 lekë (-0.11)
🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 Monedhat Skandinave
SEK: 9.10 lekë (-0.04)
NOK: 8.54 lekë (-0.02)
DKK: 12.91 lekë (0.00 – pa ndryshim)
Tregues stabiliteti me luhatje minimale.
🥇🥈 Metalet e Çmuara
Ari (XAU): 404,218.95 lekë (-6,956.03)
Argjendi (XAG): 6,365.73 lekë (-423.85)
Rënie e fortë për arin dhe argjendin, që tregon presion në tregjet e metaleve të çmuara, ndoshta si rezultat i forcimit të dollarit ose rënies së kërkesës spekulative.
🇨🇳 🇹🇷 Monedha të tjera
Juan Kinez (CNY): 11.77 lekë (+0.01)
Lira Turke (TRY): 1.87 lekë (+0.01)
Rritje simbolike dhe stabilitet relativ.
📌 Përfundim
Tregu valutor paraqitet me luhatje të moderuara. Dollari shfaq tendencë forcimi, ndërsa euro dhe disa monedha të tjera europiane kanë pësuar dobësim të lehtë. Metalet e çmuara janë në rënie të ndjeshme, duke reflektuar ndryshime në tregjet ndërkombëtare.
Në përgjithësi, situata tregon stabilitet relativ të lekut me lëvizje të kontrolluara në kursin e këmbimit.
📈 Tregu mbetet dinamik dhe i ndikuar nga zhvillimet globale ekonomike dhe financiare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd