Moti sot në Maqedoni, e diel 15 shkurt 2026
Transmetuar më 15-02-2026, 00:55

Parashikimi i motit për Maqedoninë e Veriut – të dielën, 15 shkurt 2026

E diela sjell një mot të butë dimëror në shumicën e rajoneve të Maqedonisë së Veriut, me temperatura mbi mesataren sezonale dhe reshje të lehta.

Qytetet kryesore:

– Shkup: ditën deri në 15°C, natën rreth 6°C, me reshje të lehta shiu (rreth 0.4 inç).

– Tetovë: ditën 13°C, natën 5°C, me vranësira dhe mundësi për shi të dobët.

– Gostivar: ditën 12°C, natën 4°C, me mot të lagësht dhe reshje të lehta.

– Kumanovë: ditën 14°C, natën 5°C, kryesisht me vranësira.

– Strugë: ditën 11°C, natën 3°C, me mot të freskët dhe reshje të mundshme.

– Ohër: ditën 10°C, natën 2°C, me vranësira dhe lagështi të lartë.

– Manastir: ditën 12°C, natën 4°C, me reshje të lehta shiu.

– Shtip: ditën 14°C, natën 5°C, me mot të butë dhe vranësira të shpërndara.

Gjendja e përgjithshme:

– Vranësira të shpeshta në gjithë vendin.

– Reshje të lehta shiu në disa zona, kryesisht në orët e pasdites.

– Era mesatare 10–15 km/h, lagështia rreth 70%.

Pra, 15 shkurti në Maqedoni do të jetë një ditë me mot të butë, reshje të lehta dhe temperatura më të larta se zakonisht për këtë periudhë dimri. /noa.al me të dhëna nga AccuWeather

