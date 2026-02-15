Moti sot në Maqedoni, e diel 15 shkurt 2026

Parashikimi i motit për Maqedoninë e Veriut – të dielën, 15 shkurt 2026
E diela sjell një mot të butë dimëror në shumicën e rajoneve të Maqedonisë së Veriut, me temperatura mbi mesataren sezonale dhe reshje të lehta.
Qytetet kryesore:
– Shkup: ditën deri në 15°C, natën rreth 6°C, me reshje të lehta shiu (rreth 0.4 inç).
– Tetovë: ditën 13°C, natën 5°C, me vranësira dhe mundësi për shi të dobët.
– Gostivar: ditën 12°C, natën 4°C, me mot të lagësht dhe reshje të lehta.
– Kumanovë: ditën 14°C, natën 5°C, kryesisht me vranësira.
– Strugë: ditën 11°C, natën 3°C, me mot të freskët dhe reshje të mundshme.
– Ohër: ditën 10°C, natën 2°C, me vranësira dhe lagështi të lartë.
– Manastir: ditën 12°C, natën 4°C, me reshje të lehta shiu.
– Shtip: ditën 14°C, natën 5°C, me mot të butë dhe vranësira të shpërndara.
Gjendja e përgjithshme:
– Vranësira të shpeshta në gjithë vendin.
– Reshje të lehta shiu në disa zona, kryesisht në orët e pasdites.
– Era mesatare 10–15 km/h, lagështia rreth 70%.
Pra, 15 shkurti në Maqedoni do të jetë një ditë me mot të butë, reshje të lehta dhe temperatura më të larta se zakonisht për këtë periudhë dimri. /noa.al me të dhëna nga AccuWeather
