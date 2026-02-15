Moti sot në Kosovë, e diel 15 shkurt 2026

E diela pritet të jetë dimërore në gjithë territorin e Kosovës, me temperatura të ulëta dhe reshje të lehta bore. Ja një panoramë për qytetet kryesore:
– Prishtinë: ditën rreth 5°C, natën deri në -4°C, me borë të lehtë.
– Mitrovicë: ditën 4°C, natën -5°C, reshje bore të shpërndara.
– Pejë: ditën 3°C, natën -6°C, borë e lehtë dhe vranësira të dendura.
– Gjakovë: ditën 5°C, natën -3°C, me borë të lehtë në mbrëmje.
– Prizren: ditën 6°C, natën -2°C, kryesisht me vranësira dhe reshje të pakta bore.
– Ferizaj: ditën 5°C, natën -4°C, me borë të lehtë dhe atmosferë të ftohtë.
– Gjilan: ditën 4°C, natën -5°C, reshje bore të herëpashershme.
Gjendja e përgjithshme
– Vranësira të shpeshta në gjithë vendin.
– Atmosferë e lagësht dhe e ftohtë.
– Reshje bore të lehta, kryesisht pasdite dhe në mbrëmje.
👉 Pra, 15 shkurti në Kosovë do të jetë një ditë e ftohtë, me borë të lehtë dhe kushte tipike dimërore në të gjitha qytetet kryesore. /noa.al me të dhëna nga AccuWeather
