Moti sot në Shqipëri, e diel 15 shkurt 2026

Për të dielën, 15 shkurt 2026, moti në Shqipëri do të jetë kryesisht i butë dhe me temperatura pranverore:
– Tiranë: rreth 17°C gjatë ditës dhe 7°C gjatë natës, me diell dhe vranësira të lehta.
– Mesatarja kombëtare: temperaturat luhaten nga 13°C në ultësira deri në 4–5°C në zonat malore.
– Reshjet: nuk parashikohen reshje të forta, vetëm ndonjë shi i lehtë lokal. Shkurti ka mesatarisht rreth 14 ditë me shi, por kjo e diel pritet të jetë kryesisht e thatë.
– Borë: nuk pritet borë, edhe pse në zonat e larta mund të ketë temperatura më të ulëta.
– Era dhe lagështia: era mesatare rreth 10 km/h, lagështia rreth 65% .
Pra, e diela e 15 shkurtit do të jetë një ditë me diell, e butë dhe e këndshme, ideale për shëtitje ose aktivitete jashtë.
Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak
Ditën e diel vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.
Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe intervale afatshkurtra me kthjellime (diell) në orët e mesditës.
Reshje të herëpashershme shiu me intensitet të ulët deri mesatar priten të jenë prezente që prej orëve të para të 24-orëshit deri në orët e mëngjesit, në pjesën më të madhe të vendit.
Në qendër dhe në jug, reshje shiu me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave e lokalisht breshër.
Gjatë ditës reshjet priten të mbeten prezente të herëpashershme me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit.
Në perëndim e veri, reshje të herëpashershme shiu e intensitet mesatar deri të lartë, shtrëngata afatshkurtra.
Në zonën e Alpeve reshje bore me intensitet mesatar dhe relievet malore në verilindje-lindje dhe juglindje në lartësitë mbi 1000-1100 metër reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë juglindje -jugperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 16 m/s.
Deti – Valëzimi forcës 4-5 ballë
