Horoskopi Paolo Fox, e diel 15 shkurt 2026. Mirë se vjen Shën Faustin

E diela e 15 shkurtit sjell energji të reja për të gjitha shenjat e zodiakut. Pas ditës së Shën Valentinit, yjet ftojnë në reflektim, qartësi dhe vendime të rëndësishme si në dashuri, ashtu edhe në punë.
Paolo Fox na udhëzon me parashikime të detajuara për secilën shenjë, duke treguar ku duhet të tregojmë kujdes dhe ku mund të shfrytëzojmë mundësitë që hapen.
Është Shën Faustin, dita e beqarëve dhe ky horoskop është një ftesë për të mbyllur javën që jemi dhe për të nisur të renë me më shumë vetëdije, duke gjetur ekuilibrin mes emocioneve dhe praktikës së përditshme.
Gjeni më poshtë përkthyer ekskluzivisht nga noa.al, transkriptin e publikimit radiofonik të Fox në radio LatteeMiele.
♈ Dashi (21 mars – 19 prill)
Dita ju fton të gjeni sërish vrull dhe vendosmëri. Në punë mund të ndjeni nevojën për të vënë rregull në çështje të mbetura pezull; edhe pse është e diel, mendja ju shkon te projektet e ardhshme. Në dashuri duhet më shumë butësi: çiftet e qëndrueshme kanë nevojë për siguri, ndërsa beqarët mund të ndihen pak të paduruar. Shëndeti duket në përmirësim, por mos e teproni – pak pushim ju ndihmon të rikuperoni energjitë. Kjo është një periudhë disi nervoze për ju. Mund të ketë polemika, tensione, madje edhe llogari për t’u rregulluar. Kujdes të mos e shkarkoni stresin në dashuri: marrëdhëniet mund të vuajnë nëse nuk gjeni ekuilibrin e brendshëm. Kërkohet pak më shumë qetësi dhe vetëkontroll për të jetuar ndjenjat në mënyrë më të mirë.
♉ Demi (20 prill – 20 maj)
Atmosfera është më e qetë se ditët e kaluara. Në punë kërkoni siguri dhe stabilitet, dhe së shpejti mund të merrni konfirmime të rëndësishme. Në dashuri ka nevojë për dialog: keqkuptimet e fundit kapërcehen me qetësi dhe gatishmëri për të dëgjuar. Shëndeti është i mirë, por shmangni tepricat në ushqim dhe bëni një shëtitje për t’u rigjallëruar.
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Mendja juaj është plot ide. Edhe pse dita është për pushim, nuk ndaloni së menduari për projekte të reja: keni dëshirë për ndryshim. Në dashuri jeni më komunikues se zakonisht, gjë që ndihmon të sqaroni dyshimet. Beqarët mund të kenë një takim interesant. Energjia është e mirë, por përpiquni të flini më shumë për të rikthyer qartësinë.
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Emocionet janë në qendër. Në punë kërkoni më shumë vlerësim dhe po mendoni për rrugë të reja. Në dashuri keni nevojë për siguri: çiftet duan konfirmime konkrete, ndërsa beqarët duhet të kapërcejnë frikërat e së kaluarës. Shëndeti lidhet ngushtë me humorin: rrethojeni veten me njerëz pozitivë.
♌ Luani (23 korrik – 23 gusht)
Keni energji dhe dëshirë për afirmim. Në punë po përgatiteni për një fazë më dinamike; disa përgjigje vonojnë, por vendosmëria juaj është e fortë. Në dashuri jeni pasionalë, por edhe kërkues: mos e teproni me pritshmëritë ndaj partnerit. Shëndeti është i mirë, por duhet të shkarkoni tensionin me aktivitet fizik ose momente argëtimi.
♍ Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Kërkoni ekuilibër dhe qartësi. Në punë është koha të planifikoni me kujdes hapat e ardhshëm, pa u shpërqendruar nga detaje të vogla. Në dashuri keni nevojë për stabilitet: lidhjet e forta forcohen, ndërsa ato të pasigurta kërkojnë reflektim. Shëndeti është në përmirësim, por stresi i ditëve të fundit ende ndihet – kushtoni kohë relaksit.
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Dita favorizon dialogun dhe mirëkuptimin. Në punë po vlerësoni bashkëpunime të reja ose ndryshime që mund të jenë të dobishme. Në dashuri hapet një periudhë më e qetë: tensionet e fundit mund të zbuten. Beqarët duhet të lihen më shumë të lirë. Shëndeti është i mirë, por kujdes me ushqimin dhe mos neglizhoni pushimin.
♏ Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Jeni të thellë dhe të vendosur si gjithmonë. Në punë po përballeni me zgjedhje të rëndësishme dhe intuita ju udhëheq drejt vendimit të duhur. Në dashuri ka nevojë për më shumë besim: shmangni xhelozitë e panevojshme dhe flisni hapur për shqetësimet. Shëndeti është në përmirësim, por mos grumbulloni shumë tension emocional.
♐ Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Keni dëshirë për liri dhe përvoja të reja. Në punë nuk duroni më situata kufizuese dhe po mendoni për alternativa. Në dashuri jeni më spontanë dhe të gatshëm për momente të lehta; çiftet rifitojnë entuziazmin. Shëndeti është i mirë, por mos shpërndani energjinë në shumë aktivitete njëherësh.
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Vendosmëria nuk ju mungon dhe po ndërtoni diçka të rëndësishme në punë. Edhe pse dita është e qetë, mendja juaj mbetet e fokusuar te objektivat. Në dashuri mund të dukeni pak të ftohtë: përpiquni të shfaqni më shumë ndjenjat. Shëndeti kërkon kujdes për shpinën dhe nyjet; bëni pak stretching.
♒ Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Dëshira për ndryshim është e fortë. Në punë keni ide inovative që duhen zhvilluar; së shpejti mund të vijnë mundësi të reja. Në dashuri jeni më të paparashikueshëm: partneri duhet të kuptojë nevojën tuaj për pavarësi. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni gjumin.
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Jeni veçanërisht të ndjeshëm dhe intuitivë. Në punë kërkoni konfirmime dhe stabilitet, por jo gjithçka ecën siç dëshironi – duhet durim. Në dashuri emocionet janë të forta: çiftet përjetojnë momente të mëdha afërsie, ndërsa beqarët mund të kenë takime të rëndësishme. Shëndeti është i mirë, nëse arrini të menaxhoni stresin me aktivitete relaksuese si muzika ose meditimi. /noa.al
