Zodiaku Ekstrem: Do’s & Don’ts për të 12 shenjat e zodiakut, e diel 15 shkurt 2026

Dashuria: Çfarë gënjeshtrash na tregojnë filmat romantikë?
Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, humor krijues dhe ndryshime para derës. Do’s dhe Don’ts për shenjat sot vijnë për të vënë rregull tek ty dhe gjërat e tua.
Rubrika “Zodiaku Ekstrem” është këtu. Kush e përballon le ta lexojë!
Dashi
DO’S:
Mundësitë ekzistojnë. Duhet t’i kapësh, në mënyrë që planet e tua të marrin formë më lehtë. E di që ndryshimet e minutës së fundit mund të jenë stresuese, por sot të çojnë drejt diçkaje më të mirë dhe më të dobishme. Bëj kundërpropozimet e tua pa hezitim, sepse mund të dëgjosh edhe një “po”!
DON’TS:
Mos e lër krijimtarinë tënde të shkojë dëm. Mos rri vazhdimisht në gatishmëri, sepse klima po qetësohet – sidomos mes miqve. Kjo nuk do të thotë të mos jesh i përgatitur për çdo mundësi apo të mos kërkosh detajet e fshehta që mund të ekzistojnë.
Demi
DO’S:
Në punë ka disa ndryshime. Duhet (dhe mundesh) të përshtatesh lehtësisht me to. Ndiq këshillat që të jepen për të dalluar pikat e ndërlikuara dhe detajet që kërkojnë më shumë punë. Ndrysho mënyrën e të menduarit për të kursyer kohë.
DON’TS: Mos e neglizho trupin tënd, sepse ka nevojë për pushim. Mos hezito të marrësh distancë për t’u çlodhur. Mos u shqetëso për gjëra që e di se mund t’i përballosh. Mos u tërhiq nga vendimet që ke marrë me bindje për shkak frike apo dyshimi.
Binjakët
DO’S:
Sot ke një mënyrë të menduari më të përmirësuar – bravo! Shfrytëzoje për të çuar përpara ndryshimet që ke menduar prej kohësh. Dita është e favorshme për këto lëvizje, sepse gjërat rrjedhin më lehtë. Stabilizo situatat duke përdorur krijimtarinë tënde.
DON’TS:
Mos u zhgënje nga zbulimet që dalin në dritë, sepse ato konfirmojnë atë që tashmë e ndjeje. Mos hezito të kërkosh këshilla nga persona me më shumë përvojë. Mos u bë absolut dhe mos thuaj fjalë të mëdha.
Gaforrja
DO’S:
Bëhu më vëzhgues për të dalluar çfarë funksionon dhe çfarë duhet korrigjuar. Qëndro larg çdo gjëje që mund të ndikojë negativisht në zhvillimin tënd.
DON’TS: Në punë dhe në dashuri mos mbaj “syze rozë”, sepse nuk do të dallosh mesazhet e fshehta pas fjalëve të të tjerëve. Mos hezito të ndryshosh strategjinë tënde. Mos u përpiq të manipulosh askënd.
Luani
DO’S:
Në punë shumë çështje sqarohen vetë. Tani e di çfarë duhet të ndryshosh për të përparuar. Rivendos ekuilibrin në jetën tënde për të çlodhur më në fund veten.
DON’TS:
Mos hezito të marrësh pjesë në biseda të qarta dhe të bësh hapa të drejtpërdrejtë për t’iu afruar personave që të interesojnë. Mos u nervozo nga dyshimet e tua, sepse ato mund të të ndihmojnë të kuptosh çfarë ia vlen.
Virgjëresha
DO’S:
Në punë gjithçka po shkon mirë. Përshtat programin për të fituar më shumë liri veprimi. Bëhu vëzhgues dhe korrigjo gabimet nëse i dallon. Në financa duhet të gjenden zgjidhje.
DON’TS:
Në dashuri ka çështje që kërkojnë zgjidhje – mos i shmang. Mos këmbëngul të kontrollosh gjithçka. Mos humb përqendrimin për shkak të informacionit të tepërt rreth teje.
Peshorja
DO’S:
Ke humor të mirë. Përforcoje me flirt dhe momente të bukura. Në punë mund t’i rregullosh gjërat lehtësisht nëse përpiqesh. Mund të marrësh lajme që të ndihmojnë të çosh përpara planet e tua.
DON’TS:
Mos refuzo ndihmën e njerëzve të afërt. Por mos i beso të gjithëve verbërisht. Mos i sforco situatat në dashuri apo në punë.
Akrepi
DO’S:
Vëzhgo situatat dhe fokusohu te detajet, sepse ato zbulojnë të vërteta të fshehta. Thuaj “po” bisedave spontane. Përshtat qëndrimin tënd ndaj të tjerëve.
DON’TS:
Mos humb asnjë mundësi që të çon përpara. Mos u shqetëso për lojëra prapa skenës – nëse ka diçka, do ta mësosh. Mos neglizho emocionet e tua.
Shigjetari
DO’S:
Qartëso mendjen dhe shiko realitetin ashtu siç është. Nëse duhet të gjesh zgjidhje, kërkoji përmes diskutimeve. Konfirmo idetë para se t’i zbatosh.
DON’TS:
Mos kufizo krijimtarinë apo iniciativën tënde. Mos u tërhiq nga propozimet për shkak ankthi. Mos thuaj “jo” takimeve me persona të rëndësishëm.
Bricjapi
DO’S:
Me qetësi dhe siguri mund të çosh përpara ndryshimet që dëshiron. Lësho krijimtarinë tënde. Në dashuri trego gatishmëri për të punuar mbi marrëdhënien.
DON’TS:
Mos neglizho çështjet e shtëpisë dhe financave. Mos u bë i paorganizuar në mendime. Mos prano propozime të rrezikshme pa i shqyrtuar më parë.
Ujori
DO’S:
Sot kërkohet vendosmëri, sidomos nëse merr rreziqe. Bëj ndryshimet e nevojshme dhe lëre luhatjen emocionale mënjanë. Shfrytëzo mundësitë për të stabilizuar situatat.
DON’TS:
Mos injoro krijimtarinë tënde dhe mos dysho në idetë e tua për shkak të ankthit. Është moment për të rifituar ekuilibrin.
Peshqit
DO’S:
Do të mësosh shumë gjëra që ndodhin prapa skenës. Ruaj qetësinë. Merr pjesë në biseda, sepse aty do të ndodhin zbulimet. Ki kujdes si me fjalët e tua ashtu edhe me ato që dëgjon.
DON’TS:
Mos merr asgjë si të mirëqenë. Mos u kap pas detajeve të kota. Mos krijo skenarë imagjinarë për të shpjeguar sjelljet e të tjerëve. Mos humb përqendrimin në financa dhe mos neglizho partnerin në dashuri.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
