“Nuk dua të dal”/ Çfarë ka ndodhur me Kristin? Banori “shpërthen” në lot pas daljes nga muri i shtëpisë

Pak orë para fillimit të Prime-t, Kristi mori një vendim të papritur, duke dalë nga muri rrethues i shtëpisë.
Menjëherë pas kësaj, një zarf i zi mbërriti në shtëpinë e Big Brother VIP 5, ku shkruhej se Kristi ishte larguar nga shtëpia.
Në Prime-n e së shtunës, u pa që Kristi, u shoqërua nga sigurimi dhe u fut në shpellë.
Ai foli në dhomën e rrëfimit, duke mos i mbajtur dot lotët dhe tha: “Nuk dua të dal nga kjo shtëpi”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd