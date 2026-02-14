Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
“Nuk dua të dal”/ Çfarë ka ndodhur me Kristin? Banori “shpërthen” në lot pas daljes nga muri i shtëpisë
Transmetuar më 14-02-2026, 23:05

Pak orë para fillimit të Prime-t, Kristi mori një vendim të papritur, duke dalë nga muri rrethues i shtëpisë.

Menjëherë pas kësaj, një zarf i zi mbërriti në shtëpinë e Big Brother VIP 5, ku shkruhej se Kristi ishte larguar nga shtëpia.

Në Prime-n e së shtunës, u pa që Kristi, u shoqërua nga sigurimi dhe u fut në shpellë.

Ai foli në dhomën e rrëfimit, duke mos i mbajtur dot lotët dhe tha: “Nuk dua të dal nga kjo shtëpi”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

