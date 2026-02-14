A po përgatitet SHBA për luftë me Iranin? Diplomacia mbetet e hapur

Shtetet e Bashkuara po përgatisin skenarë për një fushatë të mundshme ushtarake kundër Iran, ndërsa tensionet mes dy vendeve mbeten të larta pas raundit të gjashtë të bisedimeve që u zhvillua më 6 shkurt në Muskat.
Sipas raportimeve të agjencisë Reuters, planet e shqyrtuara nga Pentagoni nuk kufizohen vetëm në objektiva bërthamore dhe raketore, por mund të përfshijnë edhe struktura të tjera strategjike shtetërore, në rast se Presidenti amerikan jep miratimin për ndërhyrje.
Përforcim i pranisë ushtarake
Një sinjal i qartë i përshkallëzimit është dërgimi në rajon i aeroplanmbajtëses USS Gerald R. Ford, duke shtuar prezencën detare amerikane në Lindjen e Mesme. Zyrtarët amerikanë theksojnë se lëvizjet janë pjesë e masave parandaluese dhe synojnë të rrisin presionin diplomatik ndaj Teheranit.
Gjatë një takimi me trupa ushtarake, Presidenti Donald Trump u shpreh skeptik për arritjen e një marrëveshjeje të shpejtë, duke deklaruar se “të gjitha opsionet mbeten mbi tavolinë”.
Ngërçi diplomatik
Washingtoni dhe Tel Avivi kërkojnë që Irani të ndalë zhvillimin e raketave balistike dhe të kufizojë programin bërthamor. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane e kanë refuzuar kategorikisht këtë kusht, duke e konsideruar programin e tyre mbrojtës dhe sovran.
Raundi i shtatë i bisedimeve pritet të zhvillohet më 17 shkurt në Gjenevë, në përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm.
Rreziku i përshkallëzimit
Ekspertët paralajmërojnë se një ndërhyrje ushtarake e zgjatur mund të sjellë destabilizim të gjerë rajonal, rritje të çmimeve të energjisë dhe përfshirje të aktorëve të tjerë ndërkombëtarë.
Deri në këto momente, nuk ka një shpallje zyrtare për nisje të operacioneve ushtarake, por përgatitjet tregojnë se tensioni mes United States dhe Iran mbetet në një fazë kritike.
