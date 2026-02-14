Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
A po përgatitet SHBA për luftë me Iranin? Diplomacia mbetet e hapur
Transmetuar më 14-02-2026, 22:28

Shtetet e Bashkuara po përgatisin skenarë për një fushatë të mundshme ushtarake kundër Iran, ndërsa tensionet mes dy vendeve mbeten të larta pas raundit të gjashtë të bisedimeve që u zhvillua më 6 shkurt në Muskat.

Sipas raportimeve të agjencisë Reuters, planet e shqyrtuara nga Pentagoni nuk kufizohen vetëm në objektiva bërthamore dhe raketore, por mund të përfshijnë edhe struktura të tjera strategjike shtetërore, në rast se Presidenti amerikan jep miratimin për ndërhyrje.

Përforcim i pranisë ushtarake

Një sinjal i qartë i përshkallëzimit është dërgimi në rajon i aeroplanmbajtëses USS Gerald R. Ford, duke shtuar prezencën detare amerikane në Lindjen e Mesme. Zyrtarët amerikanë theksojnë se lëvizjet janë pjesë e masave parandaluese dhe synojnë të rrisin presionin diplomatik ndaj Teheranit.

Gjatë një takimi me trupa ushtarake, Presidenti Donald Trump u shpreh skeptik për arritjen e një marrëveshjeje të shpejtë, duke deklaruar se “të gjitha opsionet mbeten mbi tavolinë”.

Ngërçi diplomatik

Washingtoni dhe Tel Avivi kërkojnë që Irani të ndalë zhvillimin e raketave balistike dhe të kufizojë programin bërthamor. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane e kanë refuzuar kategorikisht këtë kusht, duke e konsideruar programin e tyre mbrojtës dhe sovran.

Raundi i shtatë i bisedimeve pritet të zhvillohet më 17 shkurt në Gjenevë, në përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm.

Rreziku i përshkallëzimit

Ekspertët paralajmërojnë se një ndërhyrje ushtarake e zgjatur mund të sjellë destabilizim të gjerë rajonal, rritje të çmimeve të energjisë dhe përfshirje të aktorëve të tjerë ndërkombëtarë.

Deri në këto momente, nuk ka një shpallje zyrtare për nisje të operacioneve ushtarake, por përgatitjet tregojnë se tensioni mes United States dhe Iran mbetet në një fazë kritike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...