Washington, D.C. shpall 17 shkurtin Ditën e Pavarësisë së Kosovës

Ambasada e Kosovës në Washington, D.C. ka njoftuar se kryetarja e kryeqytetit amerikan, Muriel Bowser, ka shpallur zyrtarisht 17 shkurtin 2026 si “Ditën e Pavarësisë së Kosovës” në Uashington, DC.
Sipas vendimit të bërë publik, kjo shpallje vjen në kuadër të 18-vjetorit të pavarësisë së Kosovo dhe si vlerësim për përparimin që shteti ka shënuar që nga 17 shkurti 2008, veçanërisht në forcimin e sundimit të ligjit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe konsolidimin e pozitës së tij ndërkombëtare.
Në proklamatë theksohet gjithashtu lidhja e qëndrueshme dhe unike mes Kosovo dhe United States, e ndërtuar mbi vlera të përbashkëta demokratike, partneritet afatgjatë dhe respekt të ndërsjellë.
Një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe kontributit të komunitetit shqiptaro-amerikan në jetën kulturore dhe qytetare të kryeqytetit amerikan.
Ambasada e Republikës së Kosovës ka falënderuar publikisht kryetaren Bowser përmes një reagimi në platformën “X”, duke vlerësuar njohjen zyrtare të 17 shkurtit si Ditë e Pavarësisë së Kosovës në Uashington, DC.
Proklamata mbyllet me deklarimin formal të datës 17 shkurt 2026 si “DITA E PAVARËSISË SË KOSOVËS” në Washington, D.C.
Thank you @MayorBowser for officially recognizing February 17 as Kosova’s Independence Day in Washington, D.C. 🇽🇰🇺🇸 pic.twitter.com/EfsWGwTDn4— Embassy of Kosovo US (@KosovoinUS) February 14, 2026
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd