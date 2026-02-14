Kylian Mbappé: “Shpresoj të jem sërish i dashuruar”

Në Ditën e Shën Valentinit janë rishfaqur në rrjet komentet e mëparshme të sulmuesit francez Kylian Mbappé për jetën e tij sentimentale, ku ai shprehej se shpreson të përjetojë sërish dashurinë.
Në një intervistë për emisionin Clique në dhjetor 2024, sulmuesi deklaroi:
“Isha i dashuruar me një grua, por jo më. Shpresoj të jem përsëri i dashuruar me një grua.”
Ai shtoi se jeta e tij, e ndërtuar rreth futbollit dhe momenteve kulmore të karrierës, e bën të vështirë për këdo që të përballojë ritmin dhe presionin që e shoqëron:
“Personi në krahun tim nuk është domosdoshmërisht i përgatitur për gjithçka që vjen me të.”
Diskrecioni për jetën private
Ylli francez, i cili ka shkëlqyer me Paris Saint-Germain, AS Monaco dhe aktualisht me Real Madrid CF, ka qenë gjithmonë i rezervuar sa i përket jetës personale.
Në media ai është lidhur me disa figura publike, përfshirë Alicia Aylies, modelen franceze Ines Rau dhe modelen belge Rose Bertram, por asnjëherë nuk ka konfirmuar zyrtarisht një marrëdhënie.
Në një intervistë për revistën L’Équipe në shtator 2025, nëna e tij, Fayza Lamari, deklaroi se të qenit partnere e një superylli global si Mbappé nuk është e lehtë, duke përmendur presionin dhe ekspozimin e madh publik.
Forma sportive
Në planin sportiv, Mbappé vijon të jetë protagonist me Real Madrid CF, pavarësisht luhatjeve të skuadrës këtë sezon. Sulmuesi francez ka regjistruar 38 gola dhe 5 asiste në 31 ndeshje në të gjitha kompeticionet, duke konfirmuar statusin e tij si një nga futbollistët më të mirë në botë.
Me kombëtaren e Francës, ai mbetet një figurë kyçe, duke qenë pjesë e ekipit që fitoi FIFA World Cup 2018.
Deklaratat e tij për dashurinë, të rikthyera në vëmendje në një ditë simbolike si 14 Shkurti, tregojnë një anë më personale të kampionit francez, përtej statistikave dhe trofeve.
