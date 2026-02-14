Elvana Gjata dhe Ermal Mamaqi futen dhe dalin nga Big Brother VIP

Elvana Gjata dhe Ermal Mamaqi janë futur mbrëmjen e sotme në shtëpinë e Big Brother Vip 5.
Ata janë bërë pjesë e shtëpisë për të gjykuar performancën e banorëve, të cilët do të realizojnë sot një pjesë nga filmi i tyre ‘Dy Gishtë Mjaltë’.
“Arsyeja se pse kam ardhur këtu sot është se uroi Amin. I love you”, është shprehur me të qeshur Ermali.
Banorët janë ndarë në dy grupe, ku secili prej tyre ka zgjedhur të vërë në skenë një pjesë nga filmi.
Më pak se gjysmën ore pasi u futën, dy personazhet e njohur dolën nga Big Brother.
