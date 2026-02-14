‘Kam respekt për Ramën, dhe ai për mua’! Rrëfehet Princ Leka: Opozita është në një fazë kritike

Në një intervistë për Inside Albania me Alice Taylor, Princi Leka ndau eksperiencat e tij personale dhe profesionale, si dhe projektet për ruajtjen e trashëgimisë historike të familjes dhe përvojën në Akademinë Ushtarake Sandhurst në Mbretërinë e Bashkuar.
Princi ndau detaje rreth familjes, bashkëprindërimit me vajzën e tij dhe mënyrës se si po e përgatit atë për të kuptuar përgjegjësitë e mundshme të një titulli mbretëror ndërsa konfirmoi angazhimin e tij të fundit dhe bëri të ditur se plani i martesës është duke u përgatitur, me mundësi që ceremonia të zhvillohet gjatë këtij viti. Princi gjithashtu foli për balancimin e jetës familjare dhe rolin e tij si baba, duke treguar se vajza e tij mësohet gradualisht për përgjegjësitë dhe rëndësinë e titullit mbretëror, duke e përgatitur me kujdes për të ardhmen pa e privuar nga një fëmijëri normale.
“Blerta dhe unë jemi shumë të lumtur. Fejesa ishte fantastike, një ëndërr në plazhin e Sam. Pas fejesës do të kemi martesën, ndoshta këtë vit. Nuk e lejoj vajzën time të shkoj rrotull duke thënë ‘jam princeshë’. Titulli vjen me përgjegjësi. Është një shërbim ndaj kombit dhe popullit. Ajo duhet të fitojë emrin dhe pozitën e saj para se ta përdorë titullin”, thotë ai.
Gjatë intervistës, Princi Leka foli për koleksionin e armëve të familjes dhe për historinë që ato mbajnë, duke përmendur rëndësinë e dokumentimit dhe ruajtjes së trashëgimisë për brezat e ardhshëm. Ai po punon për të ndërtuar një muze në Bugayet që do të ekspozojë historinë e shqiptarëve në diasporë dhe sakrificat e tyre kundër komunizmit. Princi gjithashtu ka një bibliotekë të madhe prej 14-15 mijë librash dhe koleksione të tjera të veçanta, duke përfshirë armë dhe objekte historike, disa prej të cilave po përpiqet t’i rikthejë në Shqipëri nga pronarë të huaj.
“Koleksioni është pjesë e ligjit, dhe po punoj me arkitektë për të ndërtuar një muze në Bugayet. Ai do të tregojë historinë dhe sakrificat e shqiptarëve në diasporë kundër komunizmit. Kam marrë një mesazh nga Mbretëria Simeon e Bullgarisë për një pushkë që gjyshi im i dha atij në Egjipt. Po punoj me Ministrinë e Brendshme për ta sjellë ligjërisht këtu si pjesë e koleksionit mbretëror. Kam një nga bibliotekat më të mëdha në Shqipëri, me 14-15 mijë libra, dhe koleksione të armëve dhe objektesh historike. Disa prej tyre po përpiqem t’i rikthej për publikun shqiptar”, thotë Princi Leka .
Për marrëdhënien me Kryeministrin, Princi Leka nënvizoi se marrëdhënia e tij me Edi Ramën është formale dhe e bazuar në respekt reciprok.
“Është një marrëdhënie formale. Kemi miq të përbashkët, por unë njoh kufijtë e mi. Nuk është një marrëdhënie ku shkojmë thjesht për një kafe, por respekt reciprok ekziston”, thotë ai.
Ai komentoi situatën politike në vend, duke theksuar sfidat e opozitës dhe nevojën për të ofruar një alternativë reale dhe të qëndrueshme. Princi gjithashtu mbështeti moralshëm liderë të rinj dhe parti të reja, duke i cilësuar si “underdogs” që kanë potencial për të sjellë ndryshim në shoqëri dhe politikë.
“Opozita është në një fazë kritike, duhet të ketë durim dhe të kuptojë se pas 2027 Shqipëria do të jetë në qendër të vëmendjes me Samitin e NATO-s. Vendimet e mëdha duhet të merren, dhe nevojitet një alternativë reale për qytetarët”, përfundoi ai.
