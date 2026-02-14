FOTOREPORTAZH Tragjedia në Greqi: “Nuk mund të flasë, ka frikë, ka tmerr”, thonë prindërit e 15-vjeçarit që dyshohet se drejtonte makinën

Dhimbje e papërshkrueshme për humbjen e të miturit
Pamje që të thyejnë zemrën vijnë nga Lutsa, ku nëna e 15-vjeçarit që humbi jetën qan në vendin e aksidentit, ndërsa tronditin edhe deklaratat e prindërve të të miturit që dyshohet se drejtonte automjetin.
Skena të rënda u regjistruan mëngjesin e së shtunës (14/2) në Lutsa. Nëna e 15-vjeçarit të ndjerë mbërriti në vendngjarje e mbajtur nga të afërmit, e paaftë të pranonte se nuk do ta shihte më djalin e saj. Ajo u gjunjëzua në vendin ku fëmija i saj dha frymën e fundit dhe shpërtheu në vaj.
Banorët e zonës janë të tronditur nga tragjedia. Askush nuk mund ta besojë atë që ndodhi, ndërsa të gjithë qëndrojnë pranë familjes, duke përqafuar nënën që po përjeton dhimbjen më të madhe të humbjes.
Vendi i aksidentit është kthyer në një hapësirë zie të heshtur. Shokë klase, miq dhe njerëz që e njihnin 15-vjeçarin lënë lule në kujtim të tij, duke nderuar jetën e shkurtër që u ndërpre në mënyrë tragjike në asfalt. Tre djemtë ishin miq të pandarë. U rritën bashkë, ndanë ëndrra dhe plane për të ardhmen. Tre adoleshentë me shpresa të përbashkëta, që paguan shtrenjtë një gabim rinor.
Tronditin prindërit e 15-vjeçarit që dyshohet se drejtonte makinën – “Ka frikë dhe tmerr, është në shok”
Të tronditur janë edhe prindërit e 15-vjeçarit që dyshohet se ishte në timon. Nëna e tij tha për mediat:
“Çfarë mirë është? Fëmija ka pësuar shok, është i lënduar, ka marramendje dhe nuk më lënë ta shoh. Vetëm për pak minuta dhe më nxjerrin jashtë, më thonë është i ndaluar. Por ai nuk është 50 vjeç, është fëmijë.”
Babai i tij shtoi:
“Fëmija është në shok, nuk mund të flasë, ka frikë, ka tmerr. Mendon vazhdimisht ‘pse kështu, pse ashtu’. Nuk kuptoi asgjë.”
Motër e njërit prej të plagosurve tha:
“Është vëllai im. Ka lënduar rëndë këmbën, kokën dhe brinjët. Për momentin na thanë se ka kaluar rrezikun. Të dy janë në gjendje shoku. Me zor marrin frymë. Rruga nuk është e çuditshme, thjesht ndodhi, çfarë të them.”
“Fëmija im nuk dinte të drejtonte”
Nëna e 15-vjeçarit që dyshohet se drejtonte automjetin deklaroi se djali i saj nuk dinte të ngiste makinën.
“Është i nxirë në fytyrë. Sot është shumë keq, ka marramendje, të vjella, nuk mund të qëndrojë në këmbë. Nuk më lënë ta shoh. ‘Çfarë të bëra mami?’ vetëm këtë më thotë. ‘Ke të gjitha të drejtat e botës’. Sipas tij, shoku që humbi jetën i tha: ‘Merr çelësat e makinës, mos u thuaj gjë prindërve dhe hajde të bëjmë një xhiro’, sepse djali im nuk kishte asnjë ide për drejtimin. Erdhën bashkë në shtëpi, morën çelësat dhe makinën… Djali im nuk e mori vetë makinën. Tani është në shok. Çfarëdo që të them, ai thotë: ‘Mami, shoku im, mami çfarë bëra? Mami çfarë bëmë?’ Ishin tre fëmijë që u rritën bashkë. Djali im është në spital, por edhe ai që u largua nga jeta ishte si djali im. Është e njëjta dhimbje.”
