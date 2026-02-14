Dalin pamjet e çasteve fatale me fëmijët shqiptarë që u aksidentuan në Greqi

Aksident tragjik ndodhi pasditen e së premtes në Lutsa, në kryqëzimin e rrugës Demokratisë me rrugën Sotiros, ku humbi jetën Eljon Metaj, një 15-vjeçar dhe u plagosën dy bashkëmoshatarë të tij.
Sipas të dhënave paraprake, një automjet i bardhë me tre të mitur në bord po lëvizte me shpejtësi të lartë, kur drejtuesi 15-vjeçar humbi kontrollin e mjetit.
Fillimisht makina goditi bordurën e trotuarit, më pas u përplas me forcë në një pemë. Përplasja ishte e fortë dhe si pasojë pasagjeri që ndodhej në sediljen e përparme u hodh jashtë automjetit, duke humbur jetën në vend nga plagët e marra.
Dy të miturit e tjerë, drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri në sediljen e pasme, u transportuan me ambulancë në spital për ndihmë mjekësore. Sipas informacioneve, ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Dëshmitarë okularë kanë deklaruar se automjeti po lëvizte me shpejtësi shumë të lartë pak para përplasjes. Autoritetet po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë dhe po marrin dëshmi për të sqaruar plotësisht dinamikën e aksidentit.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar me saktësi rrethanat dhe përgjegjësitë e ngjarjes.
