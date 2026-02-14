Lule te vendi që u shua dhe zi në familjen shqiptare në Greqi

Jashtë rrezikut për jetën dy të miturit shqiptarë të plagosur nga aksidenti në Greqi
Dy të miturit që u plagosën në aksidentin tragjik në Lutsa, ku humbi jetën një 15-vjeçar, po trajtohen në spital jashtë rrezikut për jetën.
Sipas autoriteteve, shpejtësia e lartë dhe një manovër e gabuar e drejtuesit 15-vjeçar dyshohet se ishin shkaqet kryesore të aksidentit të rëndë në Artemidë, që i kushtoi jetën shokut të tij, i cili ndodhej në vendin e pasagjerit. Një video e kamerave të sigurisë ka regjistruar sekondat e fundit para se automjeti, të cilin i mituri e kishte marrë fshehurazi nga prindërit, të përplasej me forcë në një pemë.
Rreth orës 16:00, automjeti i bardhë me tre të mitur lëvizte në rrugën Demokratisë në Lutsa. Pamjet tregojnë momentet para përplasjes fatale.
Sipas një dëshmitari okular, “djemtë po vinin me shpejtësi nga rruga me zhavorr. Goditën bordurën, më pas pemën, makina u përmbys dhe pasagjeri u hodh jashtë duke humbur jetën në vend”.
Një tjetër dëshmitar tha se drejtuesi bërtiste i tronditur: “Çfarë të bëra, mik? Çfarë të bëra?”, ndërsa shihte shokun e tij të pajetë.
Hetimet paraprake tregojnë se i mituri po drejtonte me shpejtësi shumë të lartë, humbi kontrollin disa metra para përplasjes dhe më pas makina doli nga rruga, goditi bordurën dhe përfundoi mbi pemë, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të pasagjerit.
Shokë të tyre tregojnë se makina i përkiste nënës së drejtuesit dhe ai kishte marrë çelësat pa dijeninë e saj. Dyshohet gjithashtu se të miturit nuk mbanin rripat e sigurimit. Shpejtësia e saktë e lëvizjes po verifikohet nga ekspertët e Policisë.
Zëdhënësja e Policisë greke, Konstandia Dimoglidou, deklaroi se janë kryer edhe analiza për të verifikuar nëse drejtuesi kishte konsumuar ndonjë substancë të ndaluar.
Dy të miturit e plagosur ndodhen në Klinikën Kirurgjikale të Spitalit të Fëmijëve “Aglaia Kyriakou” për arsye parandaluese. Ata paraqesin gërvishtje në fytyrë dhe lëndime të lehta, ndërsa analizat e kryera – përfshirë ekzaminime gjaku, teste toksikologjike dhe kontrolle me skaner e radiografi – kanë rezultuar të pastra. Mjekët kanë vendosur t’i mbajnë nën vëzhgim për disa ditë, për shkak të mundësisë së dëmtimeve në kokë pas përplasjes së fortë.
15-vjeçari drejtues i mjetit, i cili ndodhet nën mbikëqyrje policore në spital, përballet me akuza për vrasje nga pakujdesia, plagosje nga pakujdesia, drejtim të rrezikshëm dhe drejtim mjeti pa leje.
Lule dhe zi
Në vendin e aksidentit mbizotëron një atmosferë zie. Miq dhe të afërm kanë lënë lule, qirinj dhe sende personale në kujtim të 15-vjeçarit, ndërsa në pemën ku u përplas automjeti është vendosur një pankartë me mbishkrimin “Jeton”. Gjurmët e frenimit mbeten ende të dukshme në asfalt, dëshmi e përpjekjes së fundit për të shmangur tragjedinë.
Dy të miturit pritet të marrin daljen nga spitali në ditët në vijim, ndërsa përpiqen të përballojnë tronditjen dhe humbjen e mikut të tyre.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd