Në gjendje shoku nëna dhe gjyshja e 15-vjeçarit shqiptar që humbi jetën në aksidentin e dhimbshëm në Greqi

Shok dhe dhimbje e thellë ka shkaktuar në Lutsa aksidenti tragjik që i mori jetën një nxënësi 15-vjeçar, duke zhytur në zi familjen e tij dhe duke tronditur komunitetin lokal.
Si ndodhi tragjedia
Aksidenti ndodhi në kryqëzimin e bulevardit Demokratisë me rrugën Sotirós, kur automjeti i bardhë në të cilin udhëtonin tre 15-vjeçarë doli nga rruga dhe u përplas me forcë në një pemë.
Sipas dëshmive të banorëve dhe një videoje që ka regjistruar momentet para aksidentit, makina po lëvizte me shpejtësi shumë të lartë. Disa dëshmitarë flasin për 130-150 km/orë, ndërsa të tjerë thonë se automjeti kaloi “si plumb”, me shpejtësi mbi 120 km/orë, madje edhe në rrugë me zhavorr.
Drejtuesi i mitur dyshohet se humbi kontrollin e mjetit, i cili fillimisht goditi bordurën e majtë të rrugës dhe më pas u përplas në pemë. Përplasja ishte aq e fortë sa 15-vjeçari që ndodhej në vendin e pasagjerit u hodh jashtë automjetit.
Vdekje e menjëhershme – Dy të miturit e tjerë jashtë rrezikut
15-vjeçari që ndodhej në sediljen e përparme pësoi plagë fatale dhe, pavarësisht se u transportua me urgjencë në Spitalin e Fëmijëve “Aglaia Kyriakou”, mjekët konstatuan vdekjen e tij në urgjencë.
Dy shokët e tij, drejtuesi dhe i mituri që ndodhej në sediljen e pasme, u dërguan gjithashtu në spital me gërvishtje dhe plagë sipërfaqësore. Sipas informacioneve të fundit, gjendja e tyre nuk është e rrezikshme, por do t’i nënshtrohen ekzaminimeve të plota për të përjashtuar dëmtime të brendshme.
Siç u bë e ditur, 15-vjeçari që drejtonte mjetin kishte marrë çelësat e makinës së nënës së tij pa dijeninë e saj.
“Çfarë bëra? Çfarë bëra?”
Banorët që dëgjuan zhurmën e fortë të përplasjes dolën të tmerruar nga shtëpitë e tyre. Brenda pak sekondash u njoftuan Policia, Zjarrfikësit dhe ambulanca.
Dëshmitarët përshkruajnë skena tronditëse:
“Fëmijët bërtisnin ‘Çfarë bëra? Çfarë bëra?’”, tregon një nga personat e parë që mbërriti në vendngjarje.
Një tjetër banor thotë se pa “një nga djemtë të hidhej jashtë makinës” në momentin e përplasjes.
Skena dramatike në spital
Ambulancat mbërritën menjëherë dhe brenda 20 minutash të miturit u transportuan në spital. Aty u zhvilluan skena të rënda, kur nëna dhe gjyshja e 15-vjeçarit u njoftuan për vdekjen e tij dhe u shembën nga dhimbja.
Sipas burimeve, u aktivizua protokolli i menaxhimit të zisë, me psikologë që ofruan mbështetje për familjen, e cila nuk mund ta besojë humbjen e papritur të djalit të saj.
Hetimet në vijim
Rrethanat e sakta të aksidentit po hetohen nga Policia Rrugore, ndërsa po analizohen pamjet filmike dhe po merren dëshmi nga dëshmitarët okularë.
Komuniteti lokal mbetet i tronditur, ndërsa ngjarja rikthen me forcë debatin për rrezikun e shpejtësisë së lartë dhe drejtimit të automjeteve nga të miturit. Një moment i papërgjegjshëm në rrugë u kthye në një tragjedi të rëndë, duke lënë pas një fëmijë të vdekur dhe dy familje të shënuara përgjithmonë.
