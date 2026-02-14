‘U largua nga muri’/ Zarf i zi në BBV. Merret vendimi për Kristin

Një tjetër zhvillim i papritur ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania, pasi një zarf i zi ka mbërritur për banorët, duke njoftuar zyrtarisht largimin e Kristi Lamajt nga gara.
Mes atmosferës së tensionuar, zarfi u lexua para banorëve dhe përmbante një mesazh të shkurtër, por të fortë: “Konkurrenti Kristi Lamaj u largua nga Big Brother. Në takimin e sotëm do mësoni çfarë ndodhi”. Ky njoftim la shtëpinë në heshtje, ndërsa shumë prej banorëve u shfaqën të habitur nga zhvillimi i fundit.
Ngjarja vjen pas një debati të ashpër mes Kristit dhe Mirit, ku situata degradoi në përplasje fizike me hedhje uji. Pas konfliktit, Kristi mori një vendim të papritur duke kapërcyer për herë të dytë murin rrethues të shtëpisë, një veprim që konsiderohet shkelje e rregullave themelore të formatit.
Në Prime-n e mbrëmjes pritet të zbardhen detajet e plota të asaj që ndodhi dhe të bëhet i ditur vendimi përfundimtar i Vëllait të Madh lidhur me këtë situatë të pazakontë.
Publiku tashmë pret me kureshtje sqarimin zyrtar, ndërsa dinamika e lojës duket se ka marrë një kthesë të fortë pas këtij episodi. Rikujtojmë që ngjarja u krijua pas një debati që Kristi kishte me një tjetër banor të shtëpisë, Mirin.
