Kapet me dy pistoleta dhe 10 kg drogë shqiptari në Itali

ITALI- Një 28-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia italiane për posedim të lëndëve narkotike me qëllim shpërndarjen e tyre. Gjatë operacionit, ai u kap me dy armë pistoleta dhe 10 kg lëndë narkotike. Vizitat e shpeshta dhe të paplanifikuara në një banesë pranë Via Risorgimento tërhoqën vëmendjen e Karabinierëve të Raguzës, të cilët nisën një hetim mbi pronën.
Përpjekjet e vëzhgimit identifikuan një person që vizitonte adresën e raportuar dhe që shpesh largohej shpejt nga zona me makinë, duke u kthyer pas disa orësh. Gjatë një patrullimi të detajuar të enjten pasdite, oficerët e panë përsëri të riun duke ecur me shpejtësi me makinën e tij në rrugën kryesore. Ata vendosën ta ndalonin dhe të inspektonin automjetin me të cilin po udhëtonte.
Autoritetet më pas e zgjeruan kontrollin në shtëpinë ku ishte parë 28-vjeçari, e cila ishte e ndryshme nga vendbanimi i tij aktual. Atje, ata gjetën afërsisht 7 kg hashash, 2.5 kg ekstazi, 25 gramë kokainë dhe 30 gramë kokainë, si dhe materiale të përdorura për prerjen, paketimin dhe tharjen e drogës, për një total prej gati 10 kg lëndësh narkotike.
Vazhdimi i kontrollit çoi gjithashtu në zbulimin dhe sekuestrimin e dy pistoletave pa leje, pa numra serialë, së bashku me karikatorët e tyre dhe 11 fishekë, të fshehura brenda një kutie metalike, së bashku me veshje të stilit paraushtarak të përshtatshme për maskim.
U sekuestruan gjithashtu 16,700 euro në para të gatshme, të ruajtura brenda një kasaforte muri. Bazuar në gjetjet e karabinierëve, i riu u arrestua dhe, pasi u kryen formalitetet e nevojshme, ai u dërgua në burgun e Raguzës ku do të mbahet nga autoritetet gjyqësore të Iblesë, të cilat do të vlerësojnë nivelin e përgjegjësisë së tij në gjykatë, siç kërkohet me ligj.
