Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Do ma hash shpirtin’! Mateo surprizon Brikenën për Shën Valentin, ja si reagoi ajo?
Transmetuar më 14-02-2026, 16:55

Me rastin e 14 Shkurtit, Ditës së të Dashuruarve, Mateo ka vendosur t’i bëjë një surprizë Brikenës brenda shtëpisë.

Banori përdori disa kanaçe për të krijuar mbi krevatin ku fle Brikena shprehjen “Të kam xhan”, duke formuar gjithashtu edhe një zemër. Më pas, ai e ka thirrur duke i thënë se i ka ardhur diçka në dhomën e gjumit.

Fillimisht, Brikena hezitoi të shkonte, duke kuptuar se bëhej fjalë për një surprizë nga Mateo. Megjithatë, më pas ajo hyri në dhomë dhe pa dedikimin e përgatitur për të.

Brikena e falënderoi për gjestin dhe i zgjati dorën, por Mateo e tërhoqi drejt vetes dhe e përqafoi, duke shkëmbyer disa batuta mes tyre.

Pjesë nga biseda:

Mateo: “E sheh që nuk i kam sjellë, ato kanë qenë në shtëpi.” Brikena: “Ik.” Mateo: “Më mirë shqip se italisht.” Brikena: “Çfarë do të thotë?” Mateo: “TK XH.” Brikena: “Të kam xhan.” Mateo: “A të thashë që s’të kam sjellë gjë?” Brikena: “Faleminderit.” Mateo: “Me këtë dorën do ma hash shpirtin.” Brikena: “Hiqmu, larg.”

Momenti është shoqëruar me reagime dhe komente nga banorët e tjerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...