Kristit i ‘ikën truri’, del nga shtëpia e BB VIP, banorët tentojnë…

Një ngjarje e papritur ka ndodhur sërish me Kristin, i cili ka dalë nga muri.
Në momentin që Selin e pa banorin që po shkonte drejt murit, ajo e ndoqi dhe u mundua që t’a ndalonte, por ai ishte i vendosur dhe i tha: “Nuk mundëm më”.
Teksa Selin dhe Greta i thonin që të kthehej, banorët e tjerë, përfshirë edhe Artanin, i thonin që të zbriste dhe të dilte nga dera e kuqe.
Kristi del nga muri, banorët tentojnë ta ndalojnë♬ original sound – Top Channel – Big Brother Vip
Zarfi i Zi, ikën Kristi
Një zarf i zi ka mbërritur në shtëpinë e Big Brother VIP 5, ku është njoftuar se konkurrenti Kristi Lamaj është larguar nga shtëpia.
Në zarfin e zi shkruhej: “Konkurrenti Kristi Lamaj u largua nga Big Brother. Në takimin e sotëm do mësoni çfarë ndodhi”.
Pas një debati me Mirin, aty ku e lagu dhe me ujë, Kristi zgjodhi të dilte edhe njëherë nga muri rrethues i shtëpisë.
