Kristit i ‘ikën truri’, del nga shtëpia e BB VIP, banorët tentojnë…
Transmetuar më 14-02-2026, 15:32

Një ngjarje e papritur ka ndodhur sërish me Kristin, i cili ka dalë nga muri.

Në momentin që Selin e pa banorin që po shkonte drejt murit, ajo e ndoqi dhe u mundua që t’a ndalonte, por ai ishte i vendosur dhe i tha: “Nuk mundëm më”.

Teksa Selin dhe Greta i thonin që të kthehej, banorët e tjerë, përfshirë edhe Artanin, i thonin që të zbriste dhe të dilte nga dera e kuqe.

Kristi del nga muri, banorët tentojnë ta ndalojnë

Zarfi i Zi, ikën Kristi

Një zarf i zi ka mbërritur në shtëpinë e Big Brother VIP 5, ku është njoftuar se konkurrenti Kristi Lamaj është larguar nga shtëpia.

Në zarfin e zi shkruhej: “Konkurrenti Kristi Lamaj u largua nga Big Brother. Në takimin e sotëm do mësoni çfarë ndodhi”.

Pas një debati me Mirin, aty ku e lagu dhe me ujë, Kristi zgjodhi të dilte edhe njëherë nga muri rrethues i shtëpisë.

