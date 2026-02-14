Berisha sulmon ashpër Dash Sulën: Haram qumështin e nënës!

Kreu i PD në një komunikim me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, u ndal sërish te emërimi i ish-deputetit demokrat Dashnor Sula, si Kryeinspektor i Përgjithshëm.
Ai tha se Edi Ramës iu anulua vizita në konferencën e Mynihut, dhe se i “mbeti në dorë Dashi”.
“Por java pati edhe një zhvillim tjetër dramatik për organizatën kriminale me në krye Edi Ramën dhe vetë Edi Ramën. U anulua shkuarja e tij në Mynih. Mynihu është konferenca më e rëndësishme vjetore në botë që zhvillohet për sigurinë. Në Mynih diskutohen çështjet më madhore të sigurisë në Europë dhe në botë. Edi Rama nuk ishte i denjë për atë konferencë. E vërteta është se delegacionin e nisi, por vetë nuk shkoi sot, i mbeti Dashi në dorë. Dash Sulën e kam fjalën. Nuk shkoi sot. Dhe kjo ishte një mbështetje e madhe për qytetarët shqiptarë, për Shqipërinë. Kjo ishte, edhe njëherë dëshmi e një rrethi të kuq nga i cili Edi Rama nuk del dot kurrë. Të dashur miq, fatet e Shqipërisë, të familjeve tona, të fëmijëve tanë, duhet dhe do të jenë në duart tona. Ndaj dhe të vazhdojmë ne kryengritjen tonë paqësore, të sigurt se ecim drejt fitores”, tha Berisha.
Pyetjes së një qytetari se si ka mundësi që ish deputeti Sula doli nga rreshti pas 10 muajsh nga zgjedhjet.
Berisha iu përgjigj: “Sepse ka haram qumështin e nënës së tij. Sepse ka zero karakter. Dhe unë të falënderoj shumë dhe të përshëndes shumë përzemërsisht ju si qëndrestarë. Ne jemi në kushtet më të vështira”.
