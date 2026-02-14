“Nuk na dha asnjë alternativë”/ Banorët e Durrësit të zhgënjyer nga takimi 2 orësh me Ramën: Nuk tërhiqemi

DURRËS- Banorët e prekur nga projekti TID kanë dalë të zhgënjyer nga takimi mbi 2 orë me kryeministrin Edi Rama në bashkinë e Durrësit. Një nga përfaqësuesit që ishte pjesë e takimit tha se Rama ishte i prerë se projekti do të zbatohet dhe atyre nuk u është ofruar asnjë alternativë tjetër përveç pranimit të tij.
“Në fillim të mbledhjes na u tha qartë që nuk keni alternativë përveçse ta pranoni, pra projekti do bëhet. Dhe fjala e parë që i thamë ishte kjo, ne nuk jemi kundër projektit por përderisa ne kemi konstatuar gabime a nuk jeni për rishikim të projektit? Nuk jemi, do prishet çdo gjë. Ne jemi këtu vetëm për t’ju dhënë alternativa çmimesh, opsione strehimesh dhe objekte ku mund t’ju strehojmë.
Gjatë bisedës, të gjithë ishin të acaruar që nga fakti që u fol në mënyrë të prerë. Dhe kur filluam t’i dëshmojmë objekte, për aq sa i dëshmuan, objekte që kanë vlera arkitektonike historike, të cilat çuditërisht nuk janë as në listën e shpronësimit thanë po rishikojnë diçka. Por megjithatë, kryesorja që duhet të bëjë kjo bashki dhe kjo administrate, duke ja kërkuar kryetares së bashkisë ta bëjë pikërisht, duhet të anulojë të gjithë letrat, të gjithë vendimet e IKMT-së në mënyrë urgjente, ose njerëzit pastaj do të jenë bashkë në çdo godinë që ta mbrojmë. Po s’u anuluan ato, asnjë fjalë që u tha sot nuk ka vlerë.
Janë shumë objekte që prishen, në dorë të parë janë 35. Po ato që do jenë më vonë janë sipër 100. Ata nuk i diskutojnë akoma përderisa nuk kanë dalë edhe kur ne i përmendim, ato thonë, ato janë pjesë e projektit, po pse flisni në emër të tyre përderisa s’ju ka dalë akoma vendimi për shpronësimit, por ata janë të pritshëm shpejt. Në dorë të parë janë këto të rrethit të amfiteatrit, që VKM-ja ka qenë që në 2023-shin, pra që në një farë mënyre ka dalë edhe jashtë kohe, sepse dhe shpronësimi ka një kohë limit dhe dhe kjo e jona, 74 banesat, ku ne na morën vetëm për objektet, sepse trojet është një histori më vete e trojeve, që këto kanë shkuar, kanë shpronësuar troje që nuk shpronësohen, si të komuniteteve fetare.
Njerëzit janë shumë të pezmatuar nga fakti që nuk lejojnë opsionin e rishikimit të projektit dhe gabimeve. Vetëm me dy raste që u treguan aty u dëshmua që këtu ka projekte që nuk janë studiuar si duhet. Dhe ne kemi mbi gjashtë muaj që që themi pikërisht këtë. Projektet janë bërë shumë keq, janë bërë gabim dhe nga gabimet pikërisht nga kjo vijnë. Kjo është pak luftë force me sa duket.
Të hënën atyre u është kërkuar të lirohen banesat dhe pavarësisht nga bisedimet që po bëjmë sot, njerëzve u kanë ardhur letra të tjera nëpër shtëpia," thanë banorët.
