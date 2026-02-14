SHBA dhe Kina bien dakord të forcojnë dialogun dhe bashkëpunimin

Kinë–SHBA drejt një epoke të re, bien dakord të forcojnë dialogun dhe bashkëpunimin. Takimi Wang Yi–Marco Rubio në Mynih jep sinjale të forta për bashkëpunim dhe stabilitet global
Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi u takua të premten me Sekretarin e Shtetit të ShBA-së Marco Rubio gjatë organizimit të Konferencës së Sigurisë në Mynih, ku të dyja palët ranë dakord të forcojnë dialogun dhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe të promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm të marrëdhënieve dypalëshe.
Wang tha se Presidenti i Kinës Xi Jinping dhe Presidenti i ShBA-së Donald Trump kanë dhënë udhëzime strategjike për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe. Ai vuri në dukje se të dyja palët duhet të zbatojnë së bashku konsensusin e rëndësishëm të arritur nga dy krerët e shteteve dhe ta bëjnë vitin 2026 një vit në të cilin Kina dhe Shtetet e Bashkuara të ecin drejt respektit të ndërsjellë, bashkëjetesës paqësore dhe bashkëpunimit fitimprurës. Dialogu është më i mirë se përballja, bashkëpunimi është më i mirë se konflikti dhe rezultatet me përfitime reciproke janë më të mira se lojërat ku fituesi merr të gjitha, tha kryediplomati kinez.
Ai shtoi se për sa kohë të dyja palët mbështesin parimet e barazisë, respektit dhe përfitimit të ndërsjellë, ato do të jenë në gjendje të gjejnë mënyra për të trajtuar siç duhet shqetësimet e njëra-tjetrës dhe për të menaxhuar siç duhet dallimet.
Wang u kërkoi të dyja palëve të bëjnë përpjekje të përbashkëta për të zgjeruar vazhdimisht listën e bashkëpunimit dhe për të zvogëluar listën e problemeve, në mënyrë që të drejtojnë marrëdhëniet Kinë-ShBA në një rrugë zhvillimi të qëndrueshëm, të shëndetshëm dhe të vazhdueshëm, duke dërguar sinjale më pozitive në botë.
Të dyja palët ranë dakord që takimi ishte pozitiv dhe konstruktiv. Ata ranë dakord të zbatojnë së bashku konsensusin e rëndësishëm të arritur nga krerët e dy shteteve, t’i japin plotësisht rolit koordinues të kanaleve politike dhe diplomatike, të mbështesin ndërveprimet e nivelit të lartë midis dy vendeve, të forcojnë dialogun dhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe të promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm të marrëdhënieve dypalëshe.
