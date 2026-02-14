Plagosja në Tiranë, Policia: 30-vjeçari u paraqit me plagë në dorë, po hetohet ngjarja

TIRANË- Detaje nga plagosja në zonën e Kamzës janë zbardhur ditën e sotme. Mësohet se në spital është paraqitur një 30-vjeçar me plagë në dorë.
Policia po heton ngjarjen për të identifikuar autorin dhe dokumentuar plagosjen.
Njoftimi i Policisë:
Kamëz/Informacion paraprak Rreth orës 13:40, është paraqitur për mjekim në spital shtetasi J. M., rreth 30 vjeç, i dëmtuar në dorë, jashtë rrezikut për jetën. Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur “Trekatshet” Kamëz. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të rastit dhe dokumentimin e plotë të tij
