Një i plagosur me thi*kë paraqitet në një spital privat në Tiranë
Transmetuar më 14-02-2026, 14:26

Një plagosje me armë të ftohta është raportuar mesditën e sotme në Tiranë. Një person është paraqitur në një spital privat me plagë në duar dhe këmbë, të shkaktuara nga një thikë.

Sipas informacionit paraprak, i dëmtuari ka deklaruar se plagët janë shkaktuar nga kontakt me kangjella, por rrethanat e sakta të ngjarjes nuk janë konfirmuar ende. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor.

Autoritetet e sigurisë po kryejnë hetime për të përcaktuar shkakun.

