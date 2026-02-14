Një i plagosur me thi*kë paraqitet në një spital privat në Tiranë

Një plagosje me armë të ftohta është raportuar mesditën e sotme në Tiranë. Një person është paraqitur në një spital privat me plagë në duar dhe këmbë, të shkaktuara nga një thikë.
Sipas informacionit paraprak, i dëmtuari ka deklaruar se plagët janë shkaktuar nga kontakt me kangjella, por rrethanat e sakta të ngjarjes nuk janë konfirmuar ende. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor.
Autoritetet e sigurisë po kryejnë hetime për të përcaktuar shkakun.
