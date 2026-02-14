Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Një person është plagosur në Tiranë, rrethanat janë të paqarta
Transmetuar më 14-02-2026, 14:25

Një person është paraqitur për ndihmë mjekësore pas një incidenti të ndodhur në Kamëz.

Sipas një informacioni paraprak, rreth orës 13:40, në spital është paraqitur shtetasi Jurges Mullai, rreth 30 vjeç, i cili kishte pësuar dëmtime në dorë. Dyshimet janë se është plagosur me armë të ftohtë.

Burime zyrtare bëjnë me dije se i dëmtuari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur “Trekatshet”, në Kamëz, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura rrethanat e plota të incidentit.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e rastit.

