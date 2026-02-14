Berisha: ‘Basha dhe pasardhësi i tij Salianji, njerëz të përdorur në shkallë ekstreme nga Rama’

TIRANË, 14 SHKURT 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka kritikuar ish-kryetarin e PD-së, Lulzim Basha, dhe pasardhësin e tij në detyrë, Florian Salianji, duke i përshkruar si “njerëz të përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama”.
Në një deklaratë për mediat, Berisha theksoi se procesi i brendshëm i Partisë Demokratike u zhvillua me moto: “Për një PD më të hapur, më të fortë, më të bashkuar”, duke theksuar se përçarjet e mëparshme ishin tejkaluar dhe demokratët u bashkuan falë këtij procesi.
Megjithatë, sipas Berishës, Basha dhe Salianji nuk kontribuojnë në interes të PD-së, por janë “deshër të errësirës” dhe “një lloj Dash Sule me petkun e demokratit”, duke mos pasur asnjë lidhje të vërtetë me ideologjinë dhe misionin e partisë.
Deklarata vjen në një moment tensioni të brendshëm në PD, ku Berisha ka vijuar sulmet ndaj figurave që ai i konsideron të përdorura nga qeveria aktuale për të dobësuar opozitën. Ai ka bërë thirrje për një opozitë të bashkuar dhe aktive, duke ritheksuar rolin e tij në konsolidimin e partisë pas përçarjeve të brendshme.
