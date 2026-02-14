Berisha: ‘Rama mund të shkojë te Bordi i Paqes, por shkon e kthehet si hajdut’

TIRANË, 14 SHKURT 2026, 12:56 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar sërish Kryeministrin Edi Rama, duke e cilësuar atë si udhëheqës që vepron për interesin e vet personal dhe jo për mbrojtjen e qytetarëve dhe komuniteteve shqiptare.
Në një deklaratë të bërë për mediat dhe publikuar në rrjetet sociale, Berisha ka komentuar mbi vendimet e Ramës dhe udhëtimet e tij ndërkombëtare, përfshirë edhe pjesëmarrjen e mundshme në nismën e Bordi i Paqes. Ai tha se, pavarësisht se mund të marrë pjesë në këtë takim, Rama “shkon hajdut dhe kthehet hajdut”, duke e lidhur sjelljen e tij me akuzat për përfitime personale dhe mosveprim për interes publik.
Berisha theksoi gjithashtu rastin e Lubisë, duke pretenduar se Rama nuk ka bërë asgjë për të mbrojtur komunitetin dhe se veprimet e kryeministrit janë motivuar nga interesi personal: “E vërteta është që ky nuk mbron Lubinë, ky mbron veten e tij… Ai do përpiqet të kalojë ligjin në parlament dhe do ta lëshojë Lubinë.”
Sipas Berishës, sjellja e Ramës në takime ndërkombëtare dhe vendimet e tij ligjore tregojnë “udhëheqje kriminale” dhe mosdëshirë për transparencë apo drejtësi për qytetarët shqiptarë.
Deklarata ka ngjallur reagime në skenën politike shqiptare, duke theksuar tensionet mes qeverisë dhe opozitës në lidhje me ligjet vendore dhe përfaqësimin ndërkombëtar të Shqipërisë.
