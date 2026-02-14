Berisha: ‘Ramën e refuzuan në Konferencën e Mynihut. E kanë në rreth të kuq’!

TIRANË, 14 SHKURT 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar sërish ndaj qeverisë aktuale, duke akuzuar Kryeministrin Edi Rama dhe strukturat e tij për paaftësi dhe mungesë denjësie.
Në një deklaratë të publikuar në Facebook, Berisha ka komentuar anulimin e pjesëmarrjes së Ramës në konferencën vjetore për sigurinë në Mynih, duke e cilësuar si një simbol të mosbesimit ndërkombëtar ndaj kryeministrit. Ai e ka përshkruar këtë si një “dëshmi të rrethit të kuq” nga i cili Rama nuk mund të dalë.
“U anulua shkuarja e tij në Mynih. Mynihu është konferenca më e rëndësishme vjetore në botë që zhvillohet për sigurinë. Në Mynih diskutohen çështjet më madhore të sigurisë në Europë dhe në botë. Edi Rama nuk ishte i denjë për atë konferencë”, tha Berisha, duke shtuar se delegacioni shqiptar ishte i pranishëm, por vetë Rama nuk mori pjesë.
Berisha ka bërë thirrje për vazhdimin e kryengritjes paqësore dhe përfshirjen aktive të qytetarëve në vendimmarrjen e çështjeve të vendit: “Fatet e Shqipërisë, të familjeve tona, të fëmijëve tanë, duhet dhe do të jenë në duart tona. Ndaj dhe të vazhdojmë ne kryengritjen tonë paqësore, të sigurt se ecim drejt fitores.”
Deklarata ka ngjallur reagime të shumta në skenën politike shqiptare, ndërsa situata përballet me tension të shtuar mes qeverisë dhe opozitës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd