Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Berisha: ‘Ramën e refuzuan në Konferencën e Mynihut. E kanë në rreth të kuq’!
Transmetuar më 14-02-2026, 13:24

TIRANË, 14 SHKURT 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar sërish ndaj qeverisë aktuale, duke akuzuar Kryeministrin Edi Rama dhe strukturat e tij për paaftësi dhe mungesë denjësie.

Në një deklaratë të publikuar në Facebook, Berisha ka komentuar anulimin e pjesëmarrjes së Ramës në konferencën vjetore për sigurinë në Mynih, duke e cilësuar si një simbol të mosbesimit ndërkombëtar ndaj kryeministrit. Ai e ka përshkruar këtë si një “dëshmi të rrethit të kuq” nga i cili Rama nuk mund të dalë.

“U anulua shkuarja e tij në Mynih. Mynihu është konferenca më e rëndësishme vjetore në botë që zhvillohet për sigurinë. Në Mynih diskutohen çështjet më madhore të sigurisë në Europë dhe në botë. Edi Rama nuk ishte i denjë për atë konferencë”, tha Berisha, duke shtuar se delegacioni shqiptar ishte i pranishëm, por vetë Rama nuk mori pjesë.

Berisha ka bërë thirrje për vazhdimin e kryengritjes paqësore dhe përfshirjen aktive të qytetarëve në vendimmarrjen e çështjeve të vendit: “Fatet e Shqipërisë, të familjeve tona, të fëmijëve tanë, duhet dhe do të jenë në duart tona. Ndaj dhe të vazhdojmë ne kryengritjen tonë paqësore, të sigurt se ecim drejt fitores.”

Deklarata ka ngjallur reagime të shumta në skenën politike shqiptare, ndërsa situata përballet me tension të shtuar mes qeverisë dhe opozitës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...