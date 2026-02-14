‘Më përd*hunonin tre herë në ditë’/ Rrëfimi i Sarah Ransome kundër Jeffrey Epstein

NJU JORK, 14 SHKURT 2026 – Sarah Ransome është një nga gratë që ka dalë publikisht me identitet të plotë për të rrëfyer abuzimet që pretendon se ka përjetuar nga financieri amerikan Jeffrey Epstein dhe bashkëpunëtorja e tij, Ghislaine Maxwell.
Sipas dëshmive të saj ndër vite, Ransome pretendon se u rekrutua në vitin 2006, në moshën 22-vjeçare, ndërsa studionte në Nju Jork, me premtime për ndihmë në karrierë dhe lidhje në industrinë e modës. Ajo ka deklaruar se përmes një njohjeje të re u prezantua fillimisht me Maxwell, e cila më pas e lidhi me Epstein.
Pretendimet për abuzime në ishullin privat
Ransome ka rrëfyer se përfundoi në ishullin privat të Epstein, Little Saint James, ku – sipas saj – nisi një periudhë e gjatë abuzimesh seksuale dhe kontrolli psikologjik.
Ajo pretendon se pas mbërritjes në ishull iu morën dokumentet personale dhe mjetet e komunikimit, ndërsa përjetoi përdhunime të përsëritura, shpesh nën ndikimin e substancave dhe në kushte izolimi. Në intervista publike, Ransome ka folur për një sistem të organizuar ku vajzat inkurajoheshin të rekrutonin të tjera, duke krijuar një rrjet të strukturuar shfrytëzimi.
Proceset gjyqësore
Në qershor 2022, Ransome ishte e pranishme në gjykatën federale të Nju Jorkut kur Maxwell u dënua me 20 vite burg për trafikim seksual dhe abuzim me të mitura. Ajo e ka cilësuar vendimin si një moment drejtësie, pas më shumë se një dekade përballje me trauma dhe procese ligjore.
Epstein u arrestua në vitin 2019, por u gjet i vdekur në qelinë e tij në Nju Jork përpara se të përballej me gjyqin. Rasti u cilësua zyrtarisht si vetëvrasje.
Çështja Epstein mbetet një nga skandalet më të mëdha të dekadave të fundit, me pasoja të gjera ligjore dhe sociale, si dhe me hetime që kanë përfshirë figura të njohura publike dhe rrjete ndërkombëtare.
