Lojërat Olimpike, mbarojnë prezervativët në fshat. Organizatorët premtojnë furnizim të ri

ITALI, 14 SHKURT 2026– Një situatë e pazakontë është raportuar në Fshatin Olimpik të Lojërave Olimpike Dimërore, ku furnizimi falas me prezervativë për atletët thuhet se është shteruar brenda vetëm tre ditësh nga nisja e garave.
Sipas raportimeve, më pak se 10 mijë prezervativë ishin vendosur në dispozicion për rreth 2 871 sportistë që po marrin pjesë në Winter Olympics 2026. Një atlet, i cili ka folur në kushte anonimiteti, ka deklaruar se rezervat u konsumuan shumë shpejt, duke lënë shumë pjesëmarrës pa akses në furnizimet e premtuara.
Organizatorët kanë reaguar duke bërë të ditur se situata është e përkohshme dhe se furnizimet do të rifreskohen në ditët në vijim.
Ngjarja ka nxitur diskutime në rrjetet sociale dhe në mediat sportive, sidomos për shkak të kontrastit me atë që ndodhi gjatë Paris 2024 Summer Olympics, ku organizatorët shpërndanë rreth 300 mijë prezervativë për më shumë se 10 500 atletë.
Tradita e shpërndarjes së prezervativëve në Fshatin Olimpik është pjesë e politikave të promovimit të shëndetit dhe ndërgjegjësimit, që Komiteti Olimpik Ndërkombëtar zbaton prej dekadash gjatë Lojërave Verore dhe Dimërore.
Ndërkohë, organizatorët në Itali kanë siguruar se situata do të normalizohet shpejt dhe se nuk do të ketë mungesa në vijim të aktivitetit sportiv.
