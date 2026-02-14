Dhunoi bashkëshorten dhe vajzën, arrestohet 55-vjeçari në Qerret

DURRËS, 14 SHKURT 2026 – Një 55-vjeçar është arrestuar nga Policia e Durrësit pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes dhe ka kërcënuar vajzën e tij, ndërsa më pas është vetëplagosur me mjet prerës.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariati i Policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasin A.V., 55 vjeç, banues në fshatin Qerret.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:00, më 13 shkurt 2026, në banesën e familjes në Qerret, pas një konflikti për motive të dobëta. Sipas policisë, 55-vjeçari ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij, 42 vjeçe, ndërsa ka kërcënuar edhe vajzën e tyre, e cila ka ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e situatës dhe ka njoftuar menjëherë autoritetet.
Pas konfliktit, shtetasi A.V. është vetëdëmtuar me një mjet prerës (thikë) në pjesën e qafës. Ai është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitali Rajonal Durrës, ku ka marrë trajtim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale mjetin prerës të përdorur në ngjarje. Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.
