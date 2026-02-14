Banorët që preken nga projekti TID në protestë, Rama mbërrin në Bashkinë Durrës për takim

DURRËS, 14 SHKURT 2026 – Qytetarët e Durrësit, të cilët preken drejtpërdrejt nga projekti TID, kanë vijuar edhe sot protestën e tyre përpara dyerve të Bashkia Durrës, duke kërkuar sqarime dhe transparencë mbi zbatimin e projektit.
Sipas informacioneve, një përfaqësi e banorëve po zhvillon një takim në ambientet e bashkisë, ndërsa në mbështetje të këtij takimi ka mbërritur edhe Kryeministri Edi Rama.
Protestuesit shprehen se projekti TID prek drejtpërdrejt pronat dhe interesat e tyre, ndërsa kërkojnë rishikim të planit dhe garanci ligjore për kompensimin apo zgjidhjen e situatës së tyre.
Mbërritja e kreut të qeverisë në Bashkinë e Durrësit pritet të shërbejë për një diskutim të drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e banorëve, në përpjekje për të gjetur një zgjidhje mbi ngërçin e krijuar.
Situata para bashkisë ka qenë e qetë, por e mbushur me tension, ndërsa qytetarët kanë paralajmëruar se do të vijojnë reagimin e tyre nëse kërkesat nuk merren në konsideratë.
