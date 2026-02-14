Arsenal armësh në banesë, arrestohet 63-vjeçari në Bërzhitë

TIRANË, 14 SHKURT 2026 – Një 63-vjeçar është arrestuar nga Policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar “Kllojka”, pasi në banesën e tij u gjet një arsenal armësh dhe municion luftarak.
Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariati i Policisë Nr. 1, të cilat, pas informacioneve operative, organizuan kontroll në banesën e shtetasit Muhamed Çeca, banues në fshatin Kllojkë të Bërzhitës.
Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale:
2 armë zjarri (një automatik dhe një pushkë);
3 armë gjahu;
2 armë të ftohta;
sasi municioni luftarak.
Sipas njoftimit zyrtar, 63-vjeçari u arrestua për veprën penale “Armëmbajtja pa leje”, ndërsa materialet procedurale i kaluan Prokuroria e Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.
Policia bëri me dije se operacioni “Kllojka” është pjesë e planit të masave për parandalimin dhe goditjen e rasteve të armëmbajtjes pa leje, si dhe për rritjen e sigurisë publike në zonat rurale dhe urbane të kryeqytetit.
