Arsenal armësh në banesë, arrestohet 63-vjeçari në Bërzhitë
Transmetuar më 14-02-2026, 11:10

TIRANË, 14 SHKURT 2026 – Një 63-vjeçar është arrestuar nga Policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar “Kllojka”, pasi në banesën e tij u gjet një arsenal armësh dhe municion luftarak.

Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariati i Policisë Nr. 1, të cilat, pas informacioneve operative, organizuan kontroll në banesën e shtetasit Muhamed Çeca, banues në fshatin Kllojkë të Bërzhitës.

Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale:

2 armë zjarri (një automatik dhe një pushkë);

3 armë gjahu;

2 armë të ftohta;

sasi municioni luftarak.

Sipas njoftimit zyrtar, 63-vjeçari u arrestua për veprën penale “Armëmbajtja pa leje”, ndërsa materialet procedurale i kaluan Prokuroria e Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.

Policia bëri me dije se operacioni “Kllojka” është pjesë e planit të masave për parandalimin dhe goditjen e rasteve të armëmbajtjes pa leje, si dhe për rritjen e sigurisë publike në zonat rurale dhe urbane të kryeqytetit.

