Ronaldo rikthehet te Al Nassr para sfidës me Al Fateh

RIJAD, 14 SHKURT 2026 – Cristiano Ronaldo është rikthyer në dispozicion të Al Nassr FC për ndeshjen ndaj Al Fateh SC, e vlefshme për javën e 22-të të Saudi Pro League, duke i dhënë fund mungesës dyjavore që kishte ngjallur debat në futbollin saudit.
Lajmi për rikthimin e sulmuesit portugez u raportua fillimisht nga e përditshmja portugeze A Bola, pas paralajmërimeve publike të bëra nga zyrtarë të ligës, të cilët theksuan se asnjë lojtar nuk mund të marrë vendime jashtë strukturave të klubit.
Ronaldo kishte munguar në përballjet ndaj Al Riyadh SC dhe Al Ittihad Club, si dhe në ndeshjen e parë të raundit të 16-të të AFC Champions League Two. Gjatë kësaj periudhe, ai festoi edhe ditëlindjen, në një moment të pazakontë të karrierës së tij, larg fushës së lojës.
Sipas raportimeve, portugezi është parë në aeroport me pjesën tjetër të skuadrës, duke konfirmuar rikthimin në grup dhe gatishmërinë për sfidën e radhës.
Al Nassr ndodhet nën presion për rezultat pozitiv, teksa rivali direkt për titull, Al Hilal SFC, ka zgjeruar diferencën në renditje pas fitores ndaj Al Ettifaq FC. Për skuadrën e drejtuar nga Jorge Jesus, ndeshja në transfertë ndaj Al Fateh konsiderohet vendimtare për ecurinë në kampionat.
Rikthimi i Ronaldos pritet të sjellë stabilitet dhe forcë shtesë në repartin ofensiv, në një moment kyç të sezonit.
