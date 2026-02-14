Plagosja e studentes në Sauk, dalin detaje të reja: U qëllua me armë brenda në hotel

TIRANË – Detaje të reja janë zbardhur nga plagosja e ndodhur gjatë natës në zonën e Sauk, në Tiranë.
Sipas informacioneve paraprake, e reja, studente në Tiranë, ndodhej në një hotel së bashku me autorin e dyshuar. Mësohet se mes tyre ka pasur mosmarrëveshje, të cilat kanë degjeneruar në konflikt fizik. Në kulmin e sherrit, autori dyshohet se e ka qëlluar me armë zjarri brenda ambienteve të hotelit.
Pas ngjarjes, ai është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes.
E plagosura është ndihmuar nga punonjësit e hotelit, të cilët e kanë transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore. Ende nuk ka një njoftim zyrtar mbi gjendjen e saj shëndetësore.
Forca të shumta policie kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
Hetimet vijojnë.
