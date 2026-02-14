A është më mirë të bësh dush në mëngjes apo në darkë? Ja çfarë thotë shkenca

Disa preferojnë dushin sapo zgjohen, të tjerë para se të flenë. Por kush e bën “si duhet”? Dhe a ka vërtet ndonjë ndryshim për shëndetin?
Çfarë ndodh me trupin gjatë ditës dhe natës?
Dushi ndihmon në largimin e djersës, yndyrës, pluhurit, polenit dhe ndotësve që grumbullohen gjatë ditës. Nëse nuk laheni para gjumit, këto mbetje kalojnë në çarçafë dhe jastëkë.
Por edhe gjatë natës trupi vazhdon të djersijë. Sipas mikrobiologes Primrose Freestone nga Universiteti i Leicesterit, një person mund të djersijë deri në gjysmë litri gjatë natës dhe të humbasë rreth 50 mijë qeliza të vdekura të lëkurës – një mjedis ideal për bakteret dhe marimangat e pluhurit që quhen ndryshe akarienët.
Edhe pse djersa vetë nuk ka erë, bakteret që ushqehen me të prodhojnë përbërje që shkaktojnë erë trupore.
Dushi në mbrëmje – përfitimet
Largon papastërtitë dhe ndotjen e ditës para gjumit
Mund të përmirësojë cilësinë e gjumit
Një analizë e 13 studimeve tregoi se një dush i ngrohtë 10 minuta, rreth 1–2 orë para gjumit, ndihmon në fjetje më të shpejtë. Rritja dhe më pas ulja e temperaturës së trupit mund të shërbejë si sinjal biologjik për gjumë.
Por ka një kusht të rëndësishëm: çarçafët duhet të lahen rregullisht. Nëse flini në çarçafë të papastër, bakteret, kërpudhat dhe marimangat grumbullohen për javë të tëra.
Ekspozimi i zgjatur ndaj marimangave të pluhurit rrit rrezikun për alergji. Personat me ndjeshmëri ndaj alergjenëve mund të përkeqësojnë simptomat nëse nuk pastrojnë shpesh shtratin.
Dushi në mëngjes – përfitimet
Heq djersën dhe mikrobet e grumbulluara gjatë natës
Ju bën të ndiheni më të freskët për fillimin e ditës
Sipas ekspertëve, nëse bëni dush në mbrëmje, në mëngjes mund të jeni sërish pak të djersitur për shkak të procesit natyral gjatë gjumit. Një dush në mëngjes ju ndihmon të nisni ditën më të pastër dhe me ndjesi më të mirë.
Çfarë është më e rëndësishme?
Sipas studiuesve, koha e dushit ka më pak rëndësi sesa:
Larja e rregullt e çarçafëve
Higjiena e përditshme e zonave kryesore të trupit
Në fakt, për shumicën e njerëzve me shëndet të mirë, një dush ose banjë dy herë në javë mund të jetë i mjaftueshëm për higjienë, për sa kohë pastrohen çdo ditë në zonat kryesore.
Natyrisht, kjo varet edhe nga puna që bëni. Nëse punoni në bujqësi apo në mjedise me shumë papastërti, dushi në fund të ditës është më i arsyeshëm.
Përfundimi
Nëse laheni një herë në ditë, nuk ka shumë rëndësi nëse zgjidhni mëngjesin apo mbrëmjen.
Zgjedhja është kryesisht personale:
Dushi në mëngjes për t’u ndier i freskët gjatë ditës
Dushi në mbrëmje për relaksim dhe gjumë më të mirë
Por mbi të gjitha, mbani shtratin të pastër – kjo ka më shumë ndikim në shëndetin tuaj sesa ora kur bëni dush.
Çfarë ndodh gjatë natës
Primrose Freestone, mikrobiologe në Universitetin e Leicester, thotë:
“Edhe nëse bëni dush në darkë, gjatë natës do të djersitni.”
Edhe në mot të ftohtë, një person lëshon deri në gjysmë litri djersë në shtrat dhe mbi 50.000 qeliza të lëkurës – një “bufe” për marimangat e pluhurit (akarienët).
Përfitimet e dushit në darkë vlejnë vetëm nëse lan shpesh çarçafët. Bakteret mund të mbijetojnë në jorganë e jastëkë për javë. Marimangat e pluhurit dhe kërpudhat grumbullohen me kohën, sidomos në jastëkë të lagësht. Kjo është problem për alergjikët, ata me astmë apo sëmundje të mushkërive.
Dushi në mëngjes
Dushi në mëngjes heq djersën dhe mikrobet e natës, duke të lënë më të freskët për ditën.
Holly Wilkinson, pedagoge në Universitetin e Hull, thotë:
“Është ndoshta më e rëndësishme të pastrosh çarçafët sesa të bësh dush në darkë. Sepse nëse shkon në shtrat i larë, por lë çarçafët pa larë për një muaj, do të grumbullohen baktere, papastërti dhe marimanga pluhuri.”
Ekspozimi afatgjatë ndaj marimangave rrit rrezikun e alergjive. Për ata që janë të ndjeshëm ndaj polenit, çarçafët e ndotur e përkeqësojnë gjendjen.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd