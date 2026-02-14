Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
LAJMI I FUNDIT / Plagosje në Tiranë, vajzë e lënduar pranë Fakultetit të Ekonomikut

Transmetuar më 14-02-2026, 07:52
Transmetuar më 14-02-2026, 07:52

Një ngjarje e rëndë është shënuar mëngjesin e sotëm në Tiranë.

Sipas informacioneve paraprake, një vajzë është gjetur e plagosur pranë Fakultetit të Ekonomikut. Ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa autoritetet kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet.

E reja është transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore, ndërsa pritet një njoftim zyrtar për gjendjen e saj shëndetësore dhe detaje të mëtejshme mbi incidentin.

Policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e personave të përfshirë.

Më shumë informacion pritet në vijim.

