Rendi i duhur në dush: Çfarë thonë ekspertët për larjen e trupit – Mbi 80% e njerëzve e bëjnë gabim

Larja është për më së shumti një rutinë e përditshme, diçka e thjeshtë dhe automatike. Megjithatë, sipas të dhënave të reja, shumica e njerëzve nuk e ndjekin rendin e duhur gjatë të bërit dush. Një studim i publikuar së fundmi tregon se 86% e personave ndjekin një rend të gabuar larjeje, gjë që, sipas ekspertëve, mund të ndikojë në shëndetin e lëkurës.
Cili është rendi i saktë?
Sipas studimit që citon noa.al, të realizuar nga kompania Original Source me 2.000 britanikë, rendi i duhur është:
Fillimisht lahen flokët me shampo
Më pas u hidhet balsam
Dhe vetëm pasi flokët të jenë shpëlarë mirë, vazhdohet me larjen e trupit
Arsyeja është e thjeshtë: produktet e flokëve lënë mbetje që, nëse nuk shpëlahen siç duhet, mund të qëndrojnë në lëkurë dhe të shkaktojnë irritime kur përzihen me xhelin e dushit.
Sipas përfaqësueses së kompanisë, Alice Plimmer, dushi nuk është thjesht proces pastrimi, por një mënyrë për t’u kujdesur për trupin dhe për të nisur ose mbyllur ditën në mënyrë të shëndetshme.
Çfarë tregojnë statistikat?
Vetëm 14% e të anketuarve ndjekin rendin e saktë.
44% përdorin fillimisht xhel dushi dhe më pas shampo, pra në fillim lajnë trupin e më pas kokën
7% fillojnë me xhel dushi, vazhdojnë me balsam dhe përfundojnë me shampo
5% e nisin me balsam, më pas xhel dushi dhe në fund shampo
Këto të dhëna tregojnë se shumica nuk janë të informuar për rendin e duhur.
Sa duhet të zgjasë dushi?
Një tjetër studim nga Universiteti i Surrey analizoi kohëzgjatjen mesatare të dushit tek studentët. Për 39 javë u monitoruan 290 banja dhe rezultoi se koha mesatare ishte 6.7 minuta, me shumicën që luhatej mes 3.3 dhe 8.8 minutash.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se në popullatën e përgjithshme dushi zgjat më shumë, rreth 10–11 minuta mesatarisht.
Pse ka rëndësi rendi i saktë?
Ekspertët paralajmërojnë se mbetjet e balsamit në lëkurë, sidomos në zona ku djersitet më shumë, mund të shkaktojnë kruarje, irritim dhe reaksione të ndryshme. Ndjekja e rendit të duhur ndihmon në ruajtjen e lëkurës së shëndetshme dhe në përmirësimin e ndjesisë së pastërtisë.
Cilat vende europiane bëjnë më rrallë dush?
Sipas disa anketave europiane mbi zakonet higjienike, frekuenca e dushit ndryshon ndjeshëm nga vendi në vend. Në përgjithësi, vendet e Europës Veriore dhe Perëndimore si Britania, Gjermania apo Holanda raportojnë dush të përditshëm në përqindje të lartë.
Ndërsa në disa vende të Europës Jugore dhe Lindore, si Franca, Spanja apo Italia, një pjesë e popullsisë deklaron se nuk lahet çdo ditë, por disa herë në javë. Megjithatë, këto të dhëna ndryshojnë sipas moshës, klimës dhe stilit të jetesës.
Në fund, ekspertët theksojnë se më e rëndësishme është cilësia e higjienës dhe kujdesi ndaj lëkurës, jo vetëm frekuenca e dushit.
