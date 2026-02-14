Zodiaku Ekstrem: Do’s & Don’ts për të 12 shenjat e zodiakut – E shtunë, 14 shkurt 2026

Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut sot [E shtunë 14.02.2026]
Nga Angeliki Manousaki
Zodiaku ekstrem dhe kushdo që mund ta durojë
Prekja është burim kënaqësie për çiftet. Sot mund të rikthehen mosmarrëveshje të vjetra, të shfaqen mundësi të reja, të lindin tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, dëshirë krijuese dhe ndryshime që afrohen. Do’s & Don’ts vijnë për të vendosur gjërat në rregull dhe për të të ndihmuar të gjesh ekuilibrin.
♈ Dashi
Do’s: Dita është e veçantë dhe je gati për intensitet. Nëse nuk merr reagimin që pret, mos e shty – është shans për të vepruar. Në dashuri, nëse je beqar, largoju menjëherë nga dikush që flet me gjysmë fjalësh dhe nuk hapet. Kërko dikë që të shikon drejt në sy.
Don’ts: Mos u nxit, sepse lodhesh shpejt. Mos u bëj reaktiv vetëm nga ndjesia e indiferencës. Në çift, mos u sill egoist – lëre pasionin të flasë. Mos u fokusoni te konfliktet, por te loja romantike.
♉ Demi
Do’s: Për të festuar dashurinë, kërkon kontakt, lidhje dhe thellësi. Sot fiton ai që është i qëndrueshëm dhe me qëllim të qartë. Mund të shohësh ndryshe dikë nga rrethi yt. Zgjidh cilësinë, jo sasinë.
Don’ts: Mos u mashtro nga fjalë të mëdha pa bazë. Në çift, mos u fokusoni vetëm te pasioni – kontrollo edhe ndjenjën e sigurisë. Mos u mbyll në vetvete nëse gjërat nuk shkojnë sipas ëndrrës.
♊ Binjakët
Do’s: Sot luaj me mendjen e të tjerëve për të marrë atë që do, por me mjete të ndershme. Në dashuri, tërhiqesh nga njerëz me humor të vërtetë. Mos u mbështet vetëm te pamja – nuk thotë shumë.
Don’ts: Mos u mbyll dhe mos vepro me tabu – humb mundësi. Në çift, mos përsërit gjithmonë të njëjtat gjëra, sepse partneri mërzitet. Mos neglizho komunikimin e sinqertë.
♋ Gaforrja
Do’s: Ndjenjat janë të forta sot. Nëse je beqar, kërko dikë që të jep ndjesi të njohura dhe siguri. Por shmang lidhjet e vjetra – janë të njohura, por jo të dobishme.
Don’ts: Në çift, kërkon butësi dhe konfirmim. Mos u mbyll nëse nuk e merr menjëherë. Shprehu hapur ndjenjat. Mos e tepro me pritshmëritë – duhet masë.
♌ Luani
Do’s: Do që të të dëshirojnë dhe ta tregojnë, sidomos sot. Nëse je beqar, merr shumë vëmendje – shijoje. Por pyet veten: kush prej tyre mund të jetë realisht pranë teje?
Don’ts: Në çift, mos kërko gjithmonë të jesh mbi gjithçka. Partneri ka edhe fusha të tjera që kërkojnë vëmendje. Mos krijo drama nëse nuk merr atë që do.
♍ Virgjëresha
Do’s: Gjej ekuilibrin mes dëshirës dhe nevojës për kontroll. Nëse je beqar, lëre emocionin të të pushtojë – mos e mbys spontanitetin me analiza të tepërta.
Don’ts: Mos u bëj i padurueshëm për të ditur menjëherë ku po shkon lidhja. Mos e shtyp partnerin me pyetje. Shprehu hapur – ndoshta ai ka nevojë ta dëgjojë.
♎ Peshorja
Do’s: Shijo ditën dhe mos u mjafto me romancë sipërfaqësore. Mund të ndjesh tërheqje të fortë – lëre instinktin të të udhëheqë.
Don’ts: Mos investo vetëm te pamja. Mos hesht kur diçka të shqetëson. Sinqeriteti është çelësi për afërsi. Mos u hutoni nga pasioni pa drejtim.
♏ Akrepi
Do’s: Sot jeton për pasionin – është në kulm. Nëse je beqar, mund të ndjesh tërheqje të fortë – bëj hapin e parë. Lëre misterin mënjanë dhe shijo.
Don’ts: Mos u humb në skenarë negativë. Në çift, mos e prish lojën me xhelozi dhe kontroll. Mos kërko gjithmonë të kesh ti komandën.
♐ Shigjetari
Do’s: Edhe pse është Shën Valentini, ti do flirt të lehtë. Nëse je beqar, flirto, por mos lejo mendimet negative të të prishin lojën kur gjërat bëhen serioze.
Don’ts: Mos e quaj kufizim frikën nga angazhimi. Në çift, organizo diçka për të ndezur flakën. Mos prit gjithçka nga partneri – merr edhe ti iniciativa.
♑ Bricjapi
Do’s: Kërkon stabilitet dhe përkushtim, edhe pse thua se nuk të prek kjo ditë. Nëse je beqar, shmang lojërat e kota – kërko dikë me qëllime të qarta.
Don’ts: Në çift, mos e prish atmosferën duke kontrolluar çdo gjë. Mos fshi ndjeshmërinë – shprehe dashurinë hapur dhe praktikisht.
♒ Ujori
Do’s: Për ty kjo ditë është si çdo ditë tjetër – kërkon tërheqje, por edhe hapësirë personale. Të tërheqin njerëzit ndryshe dhe origjinalë.
Don’ts: Mos u sill ftohtë dhe i ashpër – duket si indiferencë. Mos kërko mirëkuptim pa e dhënë vetë. Mos mjafto vetëm me fjalë – duhet edhe prova.
♓ Peshqit
Do’s: Lëre fantazinë dhe romantizmin të shpërthejnë – dita e kërkon. Shprehu hapur për të kaluar marrëdhënien në nivel tjetër. Në çift, favorizohet lidhja emocionale dhe fizike.
Don’ts: Nëse je beqar, mos u mashtro nga iluzioni i një lidhjeje “të destinuar”. Shiko realisht përpara se të investosh. Mos prit të të kuptojnë pa folur.
