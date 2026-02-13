Horoskopi Paolo Fox për Shën Valentin, e shtunë 14 shkurt 2026

Dashuria, puna, mirëqenia dhe fati: çfarë kanë për të thënë yjet, sipas astrologut më të famshëm të televizionit italian
Në ditën e dashurisë, Paolo Fox na fton të dëgjojmë yjet me zemrën hapur. 14 shkurti nuk është vetëm një festë romantike, por edhe një moment reflektimi për ndjenjat, marrëdhëniet dhe ekuilibrin emocional.
Disa shenja do të përjetojnë afërsi të thellë, ndërsa të tjera do të përballen me tensione që kërkojnë durim dhe mirëkuptim.
Ky horoskop është një udhëzues për të kuptuar më mirë veten dhe të tjerët, duke e kthyer ditën e Shën Valentinit në një mundësi për të dashur më me vetëdije.
♈ Dashi (21 mars – 19 prill)
Yjet të ftojnë për kujdes në marrëdhëniet sentimentale. Dita e të dashuruarve mund të sjellë tensione ose keqkuptime me partnerin, ndaj diplomacia është thelbësore. Në punë, përqendrimi është i lartë, por mund të lini ndjenjat pas dore. Beqarët mund të përjetojnë lëvizje pozitive, me Marsin që sjell zhvillime në mars.
♉ Demi (20 prill – 20 maj)
Luna ju mbështet për të zgjidhur çështje të mbetura pezull, sidomos në punë. Ndjeni dëshirën për ndryshim profesional, por yjet ju këshillojnë të mos veproni me nxitim. Pranvera mund të sjellë një rifillim të vërtetë, veçanërisht për ata që kanë përjetuar zhgënjime.
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Yjet ju ftojnë të thyeni rutinën dhe të largoheni nga zakonet e zakonshme. Në punë, disa shqetësime mund të ndikojnë në humorin tuaj. Projektet e reja ju ndihmojnë të largoni mendjen nga gabimet e së kaluarës. Kujdes me shëndetin: mos neglizhoni lodhjen apo simptomat fizike.
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Venusi, Merkuri dhe Jupiteri ju mbështesin, por Luna disonante mund të sjellë tensione në dashuri. Mos ushtroni presion ndaj partnerit: kërkesa për siguri mund të kthehet në kontroll. Beqarët mund të përjetojnë flirte të papritura, ndaj lini vend për spontanitet.
♌ Luani (23 korrik – 23 gusht)
Yjet ju ftojnë të përqendroheni te ndjenjat dhe të jeni më afër partnerit. Marrëdhëniet me shenjat e Zjarrit dhe Ajrit janë veçanërisht stimuluese. Pas një periudhe stresi, rikthehet energjia dhe mundësia për të qenë sërish protagonist.
♍ Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Tensionet e së kaluarës po zbehen dhe hapet një fazë më e qetë. Është momenti për të reflektuar dhe për të planifikuar me kujdes hapat e ardhshëm. Në punë, mund të vijë një promovim apo konfirmim. Mbani qetësinë dhe fokusin.
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Dita përfaqëson një kalim simbolik nga e kaluara drejt së ardhmes. Lini pas zhgënjimet dhe përqendrohuni te mundësitë e reja. Në punë, ndjeni nevojën për më shumë autonomi. Besimi në vetvete ju ndihmon të ecni përpara pa u varur nga të tjerët.
♏ Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Luna, Merkuri dhe Venusi ju favorizojnë në ndjenja. Çiftet e forta përjetojnë pasion dhe afërsi. Nëse ka tensione, kjo është dita për një bisedë të sinqertë. Nëse nuk gjeni zgjidhje, reflektoni me maturi. Prioriteti duhet të jenë ndjenjat.
♐ Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Ndjeni nevojën për ndryshim dhe për të dalë nga rutina. Nëse partneri nuk ndan të njëjtin entuziazëm, mund të lindin përplasje. Venusi disonant mund të sjellë pak nervozizëm. Dita e nesërme do të jetë më e favorshme, ndaj shmangni reagimet impulsive sot.
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Yjet ju ftojnë të përqendroheni te ndjenjat dhe të lini mënjanë punën. Pas një jave të ngarkuar, është koha për pushim dhe reflektim. Venusi, Luna dhe Merkuri ju ndihmojnë të riktheni qetësinë dhe të gjeni ide të reja për të ardhmen.
♒ Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Dita është pozitive për marrëdhëniet dhe komunikimin. Idetë tuaja janë origjinale dhe të vlerësuara. Kujdes me financat: shpenzimet e tepërta mund të sjellin vështirësi. San Valentini mund të festohet në mënyrë të thjeshtë, por me kuptim.
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Venusi ju ndihmon të përballoni presionet e fundit dhe të rikuperoni vetëbesimin. Mos u ndikoni nga gjykimet e të tjerëve: vlera juaj është e qartë. Në dashuri, lini veten të udhëhiqeni nga ndjenjat dhe shmangni shpërqendrimet. Spontaniteti është çelësi për qetësi. /noa.al
