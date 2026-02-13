Dyshime të reja mbi vdekjen e Jeffrey Epstein, flet mjeku që pa autopsinë

SHBA – Debati mbi rrethanat e vdekjes së financierit amerikan Jeffrey Epstein është rihapur pas deklaratave të patologut të njohur Michael Baden, i cili ka kërkuar hetime të mëtejshme mbi shkakun dhe mënyrën e vdekjes.
Në një intervistë për The Telegraph, Baden – i angazhuar si vëzhgues në emër të familjes së Epstein – ka deklaruar se, sipas vlerësimit të tij profesional, vdekja ka më shumë gjasa të jetë shkaktuar nga mbytja përmes presionit dhe jo nga vetëvarja.
“Mendimi im është se vdekja e tij ka shumë të ngjarë të jetë shkaktuar nga presioni i mbytjes dhe jo nga varja. Duke pasur parasysh të gjitha informacionet që kemi tani në dispozicion, hetime të mëtejshme mbi shkakun dhe mënyrën e vdekjes janë të nevojshme,” është shprehur Baden.
Roli i patologut dhe qëndrimi zyrtar
Dr. Baden nuk e kreu autopsinë, por ishte i pranishëm gjatë ekzaminimit si përfaqësues i familjes. Sipas tij, në momentin e autopsisë më 11 gusht 2019, kishte nevojë për më shumë informacion për të përcaktuar me saktësi shkakun e vdekjes.
Ndërkohë, mjekja ligjore e qytetit të Nju Jorkut, Barbara Sampson, e klasifikoi vdekjen si vetëvrasje me varje – një përfundim që është pranuar zyrtarisht nga autoritetet.
Avokatët e Epstein kanë mbështetur publikisht rezervat e Baden, duke deklaruar se nuk pajtohen me konkluzionin e mjekut ligjor.
Spekulime dhe dosje të publikuara
Çështja u shoqërua me polemika që në vitin 2019, kur Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij në një burg federal në Nju Jork. Publikimi i disa materialeve hetimore dhe pamjeve të kamerave të sigurisë – përfshirë raportime mbi një “minutë të humbur” në regjistrime – ka nxitur teori dhe dyshime mbi natyrën e vdekjes.
Në një intervistë të mëparshme për Fox News në gusht 2019, Baden kishte deklaruar se gjetjet e autopsisë ishin, sipas tij, “më në përputhje me një mbytje vrasëse sesa me vetëvarje”.
“Ky ishte mendimi im në atë kohë dhe unë ende i qëndroj atij,” ka theksuar ai.
Megjithatë, deri më tani, autoritetet amerikane nuk kanë ndryshuar përfundimin zyrtar se vdekja e Jeffrey Epstein ishte vetëvrasje.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd