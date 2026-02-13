‘Po e bën shëmtuar, loja fitohet me pak fytyrë’/ Krisje mes Mirit dhe Selin në BBVA 5

Një tjetër përplasje është regjistruar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku raporti mes dy banorëve, Miri dhe Selin, ka pësuar një krisje të fortë.
Gjatë një diskutimi të drejtpërdrejtë mes tyre, Selin e ka akuzuar Mirin se po e menaxhon ndarjen e raportit në mënyrë të njëanshme dhe “të shëmtuar”, duke lënë të kuptohet se strategjia e tij është e orientuar vetëm drejt lojës.
“Unë kam thënë që do vijë momenti që do ndahem nga Miri. Ti po mundohesh të thuash që unë ndahem nga ty kur dua unë. Ndarjen e bëre në mënyrë të shëmtuar. Respektin tim e ke për ditët e mira dhe raportin tonë. Kafen në Myslym Shyr do ta pimë së bashku… por loja nuk fitohet kështu. Fitohet me anë njerëzore, me pak fytyrë, karakter dhe personalitet”, është shprehur ajo.
Selin shtoi se është e gatshme për një bisedë sqaruese, ndërsa theksoi se, sipas saj, Miri po e ndërton strategjinë e tij tërësisht për lojë. “Big Brother po bën ti, jo Selin. Selin po bën si i vijnë situatat, si ia do zemra dhe instinkti”, deklaroi ajo.
Miri dhe Selin kanë qenë ndër banorët më të afërt në shtëpi që prej nisjes së spektaklit, por zhvillimet e fundit tregojnë se marrëdhënia e tyre po kalon një fazë të tensionuar, duke shtuar dinamika të reja në lojë.
