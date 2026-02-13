U arratis nga burgu 8 vite më parë, arrestohet shqiptari në Greqi

Një 40-vjeçar shqiptar është arrestuar nga Policia në Greqi, pasi rezultonte i arratisur prej vitit 2018.
Sipas raportimeve, ai kishte përfituar një leje të përkohshme nga burgu i Trikala, por nuk ishte rikthyer më për të vijuar vuajtjen e dënimit. Sipas mediave lokale, 40-vjeçari u pikas në stacionin e autobusëve të qytetit, teksa dyshohet se po tentonte të largohej.
Gjatë kontrollit nga efektivët e njësisë DIAS dhe verifikimit të të dhënave, u konstatua se bëhej fjalë për të njëjtin person që kishte shkelur kushtet e lejes disa vite më parë. Ai po vuante dënimin për grabitje, tentativë vrasjeje dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale.
Pas identifikimit, 40-vjeçari u arrestua dhe pritet të rikthehet në burg për të shlyer pjesën e mbetur të dënimit.
